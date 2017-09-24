همایون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورزش دو و میدانی را از دوران دانش آموزی در مقطع تحصیلی راهنمایی آغاز کردم و این ورزش را ابتدا با مربیگری یوسف شیری ادامه دادم.
وی بیان کرد: در سال ۱۳۸۷ نخستین مدال برنز دو ومیدانی دانش آموزان ایران را که در شهرکرد برگزار شد، در ماده ۳۰۰۰ متر کسب کردم و بعدها نیز به عضویت تیم ملی دو ومیدانی دانش آموزان، نوجوان، جوانان و بزرگسالان درآمدم.
همتی با اشاره به کسب چندین مدال قهرمانی کشور در مقاطع مختلف سنی گفت: با همت و پشتکار فراوان و حمایت خانواده و مساعدت و راهنماییهای مربیام در رقابتهای جوانان آسیا در چین عنوان چهارم و برنز بزرگسالان آسیا در بحرین را بدست آوردم.
این ملیپوش دو ومیدانی کرمانشاه گفت: استاد حسین امیری آخرین مربی بنده بود و از یک سال پیش تاکنون بدون مربی و با برنامه خودم به تمرینات ادامه میدهم.
وی با اشاره به برنامههای آینده خود در ورزش دو و میدانی گفت: دو مرحله رقابتهای لیگ برتر و یک مرحله لیگ طلایی را پیشرو دارم، اواخر آذر ماه امسال نیز مسابقات صحرانوردی قهرمانی کشور جهت حضور در قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ را خواهم داشت و همه تلاش و همتم حضور طلایی در این رقابتها خواهد بود.
همتی ادامه داد: همچنین اواخر دی ماه امسال نیز مسابقات قهرمانی داخل سالن ایران انتخابی برای قهرمانی داخل سالن آسیا ۲۰۱۸ که قرار است به میزبانی تهران برگزار شود را پیشرو دارم.
وی افزود: از پدر و مادرم، جناب مهندس بابایی و همه عزیزان دیگر که مرا در پیشرفت ورزش حرفهایم یاری نمودند قدردانی میکنم همچنین از خبرگزاری مهر بابت حمایتهای همیشگی از ورزش دو ومیدانی صمیمانه کمال تشکر را دارم.
گفتنی است؛ طلای رقابتهای دو صحرانوردی بین المللی در مریوان، طلای رقابتهای بین المللی داخل سالن دهه فجر، آتش نشان نمونه و منتخب ایران و قهرمان المپیاد آتش نشان از دیگر سوابق ارزشمند این ملی پوش دو ومیدانی کار کرمانشاهی است.
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