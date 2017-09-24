قهرمان اسبق کشتی آزاد جهان بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پهلوان گرانقدر کشتی کشور هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بستری است و خانواده وی از مردم عزیز درخواست دارند ضمن دعای خیر برای سلامتی پهلوان زندی از مراجعه به بیمارستان و ملاقات اجتناب کنند.



این پیشکسوت گرانقدر سابقه سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد را نیز در کارنامه خود دارد.

