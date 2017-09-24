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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

کتاب «ماجراهای ساینا» با موضوع فلسفه برای کودکان منتشر شد

کتاب «ماجراهای ساینا» با موضوع فلسفه برای کودکان منتشر شد

کتاب ماجراهای ساینا که رمان فلسفی و راهنمای کاربردی برنامه فلسفه برای کودکان(ویژه کودکان ۹ و ۱۰ ساله) است با تألیف دکتر یحیی قائدی و سحر سلطانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب با «ساینا» آشنا می‎شویم. ساینا دختری ۹ ساله است که دوست دارد خود را در جهان بیابد و به جهان نشان بدهد، همچون همه کودکان دیگر دنیا.

آقای پرتو، معلم ساینا، از بچه‌های کلاس می‌خواهد تا یک سفرنامه رازگونه بنویسند و ساینا از این فرصت استفاده می‌کند تا سؤالات بزرگ یا فلسفی خود را بپرسد و در دل روایتش سفر تفریحی مدرسه را طرح کند.

این رمان کوتاه برای کودکان پایه‌های سوم و چهارم دبستان نگاشته شده و راهنمای کاربردی همراه با آن برای تسهیل امر فلسفه‌ورزی مربیان و معلمان طراحی شده است. توصیه می‌شود معلمان، پیش از خواندن بندهای رمان در اجتماع پژوهشی کودکان پایه‌های سوم و چهارم، دوره‌های تسهیل‌گری برنامه فلسفه برای کودکان را طی کنند و با این برنامه آشنا شوند.

کد مطلب 4096632

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