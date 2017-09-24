کتاب «ماجراهای ساینا» با موضوع فلسفه برای کودکان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب با «ساینا» آشنا میشویم. ساینا دختری ۹ ساله است که دوست دارد خود را در جهان بیابد و به جهان نشان بدهد، همچون همه کودکان دیگر دنیا.
آقای پرتو، معلم ساینا، از بچههای کلاس میخواهد تا یک سفرنامه رازگونه بنویسند و ساینا از این فرصت استفاده میکند تا سؤالات بزرگ یا فلسفی خود را بپرسد و در دل روایتش سفر تفریحی مدرسه را طرح کند.
این رمان کوتاه برای کودکان پایههای سوم و چهارم دبستان نگاشته شده و راهنمای کاربردی همراه با آن برای تسهیل امر فلسفهورزی مربیان و معلمان طراحی شده است. توصیه میشود معلمان، پیش از خواندن بندهای رمان در اجتماع پژوهشی کودکان پایههای سوم و چهارم، دورههای تسهیلگری برنامه فلسفه برای کودکان را طی کنند و با این برنامه آشنا شوند.
نظر شما