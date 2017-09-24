نوزدهمین میزگرد تخصصی« فلسطین و افق آینده» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین میزگرد تخصصی فلسطین و افق آینده با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و به ریاست دکتر صادق رمضانی گل افزانی دبیر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و رئیس مرکز مطالعات فلسطین آغاز و با سخنرانی سه کارشناس میهمان و همچنین معرفی خانواده شهید اثنی عشری از شهدای شاخص ایرانی شهید در سرزمین فلسطین ادامه یافت.

دکتر رمضانی دبیر کمیته در شروع برنامه گفتند: آنچه مسلم است موضوع فلسطین یکی از موضوعات بسیار مهم و مسئله بر انگیز در حوزه جهان اسلام از یک سو و در منطقه از سوی دیگر است و بی اعتنایی و همدستی کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی و اسلامی با قدرتهای استکباری و رژیم صهیونیستی به سرنوشت فلسطینیان و این سرزمینی که معراجگاه رسول گرامی اسلام بوده، زمینه ساز توطئه های جدیدی شده است و فراموشی آرمان فلسطین به رژیم اشغالگر قدس این فرصت را داده است تا هر چه بیشتر با توسعه شهرک سازی و قتل عام کودکان و زنان در این سرزمین ،تجزیه بیشترآن را رقم بزند.

وی افزود: امروز ما حوادث بسیار نگران کننده ای را در غزه پیش رو داریم . غزه ای که فاقد حداقل امکانات و بالمال ناگزیر شدن گروههای فلسطینی مبنی بر کوتاه آمدن از موضع قبلی خود است. اگر امروز تحرکاتی در مصر وجود دارد و حماس مجبور به کنار گذاشتن حوزه مدیریتی و اداری خود در غزه شده است ، همه اینها در واقع در راستای انتفاضه تعریف می شود.

وی تأکید کرد: ما معتقد هستیم مردم انقلابی فلسطین هرگز با موسسات، افراد و گروههای فلسطینی که بخواهند به آرمانهای فلسطین خیانت کنند کنار نخواهند آمد. فلسطین در آستانه یکصدمین سالگرد اعلامیه بالفور و در هفتادمین سالگرد اشغال خودش و در پنجاهمین سال اشغال قدس حرفهای فراوانی برای گفتن دارد.

رمضانی تصریح کرد: بحث حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین همواره مبنای اعتقادی داشته و نه مصلحتی و همه حوادث بین المللی در این راستا رقم می خورد. ما باور داریم که اگر اتفاق و آشتی میان همه گروههای فلسطینی صورت گیرد و انتفاضه و مقاومت استمرار یابد قطعا نابودی رژیم صهیونیستی رقم خواهد خورد و همان بشارتی که همه ما از مقام معظم رهبری شنیدیم که اسراییل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید تحقق پیدا خواهد کرد.

دستمالچیان نیز در این میزگرد گفت: در سالگرد کشتار صبرا و شتیلا قرار داریم. با وقوع پیروزی انقلاب اسلامی، توازن منطقه از نظر رژیم صهیونیستی به هم خورد و تلاش کرد تا وحشتی که بر او عارض شده بود را به آرامش تبدیل نماید. این بود که وارد جنوب لبنان شد و بیروت را اشغال کرد تا نگاهها را به خود معطوف کند. شارون در آن زمان دو هدف را دنبال می کرد: ۱- قصد داشت تا ریشه جنبش آزادیبخش فلسطین را در لبنان بخشکاند که موفق شد ۲- خواست تا دولت دست نشاندهی را در لبنان به سر کار بیاورد که اول موفق ولی در نهایت توسط مجاهدین با شکست مواجه شد.

دستمالچیان افزود: لازم است حوادث فلسطین را همیشه با دو دسته بندی قبل و بعد از انقلاب اسلامی منصفانه و بدون هر گونه تعصب و غرضی بررسی کنیم. قبل از انقلاب حمایت از فلسطین با نگاه ملی گرایانه بود در حالی که بعد از انقلاب دفاع از فلسطین با بینش و اعتقاد و ایدئولوژی استوار همراه بوده است که از بینش امام خمینی نشات می گرفت.

وی در ادامه گفت: امرور توهم شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی شکسته شده است و این رژیم در صحنه امنیتی و نظامی با مقاومت دلیرانه جنبش حزب الله عملا شکست خورده است. این رژیم از سال ۲۰۰۰ به بعد با همکاری سران استکبار با تشکیل ارتش تکفیری تلاش کرد فلسطین را از برنامه خارج کند که دیدیم بعد از این همه جنایت شکست خورد و امروز تنها حربه آن ژست ضد ایرانی است.

وی افزود: از اینجا به بعد است که سیل خروشان مقاومت خواهد جوشید و این مقاومت از برکت خون شهدا و مجاهدین راه خداست.

در ادامه این میزگرد یکی از پژوهشگران تونسی و فعال در سمن های فلسطینی به ایراد سخن پرداخت و با تاکید بر ضرورت ادامه انتفاضه و مقاومت، وحدت اسلامی و پرهیز از تنش های مذهبی را، راهکار خروج جامعه اسلامی از عقب ماندگی های تحمیل شده ازسوی غرب دانست.

سپس دبیر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به معرفی خانواده شهید اثنی عشری که در جمع حاضرین در میزگرد بود پرداخت. خواهر شهید اثنی عشری در باره زندگینامه این شهید گفت: شهید محمد حسین اثنی عشری از جوانان معتقد و فعال دزفولی بود که در سال ۱۳۵۹ بر اساس اعتقادات راسخ خود برای مبارزه با رژیم صهیونیستی به آن سوی مرزها رفت و در همان سال به شهادت نایل آمد.

وی افزود: این شهید از شهدای شاخص مبارزه با رژیم صهیونیستی است که گمنام مانده و ما هیچ نشانی از آرامگاه او نداریم.

رئیس مرکز مطالعات فلسطین نهاد ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران بتوان یادبودی را برای این شهید والامقام در دزفول طراحی کرد.

سپس مهتدی کارشناس و محقق حوزه خاورمیانه و فلسطین با موضوع مسجدالاقصی در قرآن با ذکر خاطره ای از امام موسی صدر گفت: روزی امام موسی صدر در مجلسی به عرفات گفت ای ابو عمار شرافت قدس اجازه نمی دهد که قدس به دست غیر مومنین آزاد شود. البته قرآن نیز این وعده را به مومنان داده است.

مهتدی به اماکن مختلف در شهر قدس اشاره کرده و با استناد به آیات قرآنی به تشریح سرزمین پاک و حدود احتمالی آن پرداخت.

وی همچنین با ذکر این نکته که حضرت موسی عشق خداست و خدواند می فرماید که تو را برای خودم آفریدم به تشریح اذیتها و آزار قوم بنی اسرائیل و مسئله افساد دو مرحله ای این قوم در زمین به طور مشروح سخنانی ایراد کرد و در پایان نتیجه گرفت که خدا به بنی اسرائیل هشدار داده است که در نهایت و پایان فتنه گری شما در زمین، ما بندگان خود را به مسجد و شهرهای شما وارد کرده و فسادها و قدرت شما را نابود خواهیم کرد و وعده خدا قطعا محقق خواهد شد.