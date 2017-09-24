ایجاد ۵۸۰ شغل درچهارمحال وبختیاری باپرداخت تسهیلات رونق بخش تولید

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به تصویب پروژه های بخش صنعت اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زمینه اشتغالزایی را برای ۹۲ نفر فراهم و همچنین ۳۰ طرح سرمایه در گردش و ۱۰ طرح سرمایه ثابت از مصوبات بخش صنعت طرح تسهیلات رونق تولید است.

وی در ادامه گفت: سرمایه در گردش پروژه های بخش صنعت اعتباری بیش از ۲۱ میلیارد تومان است که ۵۲ اشتغالزایی ایجاد می کند و همچنین بیش از ۴۸۰ طرح و پروژه صنعتی و کشاورزی با مبلغی بالغ بر ۱۱۸ میلیارد تومان است که حدود ۵۸۰ شغل ایجاد می‌کند.

رئیس صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با راه اندازی طرح های مختلف می توان در ایجاد و افرایش اشتغال نقس بسزایی ایفا کرد و همچنین دستگاه های اجرای بایستی راه را برای سرمایه گذاران و راه اندازی واحدهای تولیدی هموار سازند.