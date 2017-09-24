مدیران مازندران برنامه کاری چهارساله را ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان بر لزوم تهیه و ارسال برنامه کاری چهارساله مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: به همه مدیران دستگاه‌هایی اجرایی مبنی بر ارسال برنامه‌های کاری تأکید شد و برخی از دستگاه‌ها تاکنون اقدام نکرده‌اند و حداکثر تا پایان هفته آتی باید برنامه‌های کاری چهار سال آینده تهیه و ارسال شود.

وی بر لزوم برگزاری ملاقات عمومی با مردم تأکید کرد و گفت: فلسفه خدمت و رسیدگی به امور و مشکلات مردم و گره‌گشایی نگاه ویژه دولت است و همه دستگاه‌های اجرایی روزهای سه‌شنبه را به ملاقات عمومی به مردم اختصاص دهند.

خیریان پور، بابیان اینکه مستندسازی املاک دولتی باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد تصریح کرد: در صورت عدم اقدام، تبعات حقوقی و مسئولیت اداری متوجه مدیر مربوطه خواهد بود.

معاون استانداری مازندران، تولید و اشتغال را دو موضوع مهم در کشور بیان کرد و گفت: در برنامه ششم ۹۵۰ هزار شغل در کشور پیش‌بینی‌شده است و دستگاه‌های اجرایی استان نیز در این حوزه باید برنامه‌ریزی داشته باشند و هرگونه اشتغال ایجادشده در سامانه رصد ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به تفویض اختیارات به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت ۱۰۲ مورد از اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی را به ادارات کل استانی تفویض کرده‌اند.

خیریان پور بر لزوم اقامه پرشور و باشکوه نماز در دستگاه‌های اجرایی تاگید کرد و گفت: باید سعی و تلاش شود در ساعت مرتبط با نماز از برگزاری جلسات اجتناب شود.