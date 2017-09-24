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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

معاون استاندار مازندران:

مدیران مازندران برنامه کاری چهارساله را ارائه کنند

مدیران مازندران برنامه کاری چهارساله را ارائه کنند

ساری - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا نسبت به تهیه برنامه کاری چهارساله اقدام داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان بر لزوم تهیه و ارسال برنامه کاری چهارساله مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: به همه مدیران دستگاه‌هایی اجرایی مبنی بر ارسال برنامه‌های کاری تأکید شد و برخی از دستگاه‌ها تاکنون اقدام نکرده‌اند و حداکثر تا پایان هفته آتی باید برنامه‌های کاری چهار سال آینده تهیه و ارسال شود.

وی بر لزوم برگزاری ملاقات عمومی با مردم تأکید کرد و گفت: فلسفه خدمت و رسیدگی به امور و مشکلات مردم و گره‌گشایی نگاه ویژه دولت است و همه دستگاه‌های اجرایی روزهای سه‌شنبه را به ملاقات عمومی به مردم اختصاص دهند.

خیریان پور، بابیان اینکه مستندسازی املاک دولتی باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد تصریح کرد: در صورت عدم اقدام، تبعات حقوقی و مسئولیت اداری متوجه مدیر مربوطه خواهد بود.

معاون استانداری مازندران، تولید و اشتغال را دو موضوع مهم در کشور بیان کرد و گفت: در برنامه ششم ۹۵۰ هزار شغل در کشور پیش‌بینی‌شده است و دستگاه‌های اجرایی استان نیز در این حوزه باید برنامه‌ریزی داشته باشند و هرگونه اشتغال ایجادشده در سامانه رصد ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به تفویض اختیارات به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت ۱۰۲ مورد از اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی را به ادارات کل استانی تفویض کرده‌اند.

خیریان پور بر لزوم اقامه پرشور و باشکوه نماز در دستگاه‌های اجرایی تاگید کرد و گفت: باید سعی و تلاش شود در ساعت مرتبط با نماز از برگزاری جلسات اجتناب شود.

کد مطلب 4096636

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