ارائه گزارش سوخته پلاسکو در صحن شورا/بی اطلاعی از تغییرات همشهری

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش در نشست خبری خود با اشاره به گزارش پلاسکو در صحن امروز شورای شهر عنوان کرد: این موضوع آغاز ورود شورای پنجم به بحث پلاسکو و ایمن سازی ساختمان های موجود و نیز بازسازی و تصمیم گیری در مورد پلاسکو در چهارچوب وظایف و اختیارات شورای شهر است.

وی گفت: حمایت های اجتماعی از آسیب دیدگان و تصمیم گیری برای مجوزهای بعدی در محدوده اختیارات شورای شهر است.

اعطا با اشاره به طرحی با ۱۱ امضا با قید یک فوریت با نام کمیته ارتقا ایمنی ساختمان های تهران جهت پیگیری خروجی های کارگروه های مختلف پلاسکو، خاطر نشان کرد: این کمیته دستور کار کارگروه ها و دستگاه های مختلف را پیگیری می کند.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به طرح دیگری با ۸ امضا با نام الزام شهرداری به شناسایی واندازی گیری بدهی های شهرداری افزود: با این طرح می توان از وضعیت بدهی و شرایط مالی اطلاع یابیم زیرا در سال های قبل حداقل انضباط مالی وجود داشته و سال ۹۶ سال سخت مالی شهرداری تهران است.

وی با اشاره به بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام جدید از سوی شهردار تهران گفت: این بخشنامه گامی در راستای شعارهای انتخابات مبنی بر شفافیت است.

اعطا در پاسخ به سوالی پیرامون مشکلات عمده آتش نشان ها و نیز تعدیل نیرو در شهرداری عنوان کرد: سخنگوی شورا هستم و مشکلات آتش نشان ها خارج از چهارچوب وظایف است. همچنین تعدیل نیرو در شهرداری را تایید نمی کنم.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به پرسشی در خصوص توزیع بن های ۱۰ میلیون تومانی برای ماه محرم در میان اعضای شورای شهر و نیز توزیع بن های ۱۰ میلیون تومانی شهروند در روزهای آتی گفت: بررسی و تعییت تکلیف موضوعاتی از این جنس در اختیار کمیسیون نظارت شورا است که امروز عصر در حال بررسی است تا سازوکار مقابله با این دست مسائل که در گذشته به وفور بوده طراحی شود. همچنین نتیجه اطلاع رسانی می شود.

وی در پاسخ به چرایی طرح گزارش سوخته پلاسکو در صحن امروز شورای شهر و نگرانی خبرنگاران در این خصوص که شورای شهر دستور جلسه ای ندارد، اظهار کرد: شورای جدید تشخیص داد که هیئت ویژه گزارش ملی پلاسکو برای ورود شورا به پلاسکو باید در صحن حضور یابد. اگر مستند سازی خوبی در مورد جلسات شورای چهارم بود این اتفاق نمی افتاد. از این به بعد جلسات شورای شهر مستندسازی می شود.

اعطا افزود: بخشی از این جلسات که به گفت و گو و طرح دیدگاه ها ادامه می یابد صرفا با خواندن گزارش محقق نمی شود.

وی گفت: کمیته شورای پنجم در مورد ایمنی ساختمان ها به جد به موضوع پلاسکو ورود می کند. از شورای چهارم انتقادی برای طرح نشدن این موضوع به صورت جدی ندارم اما شورای پنجم می خواهد با زمانبندی به سمت ایمن سازی ساختمان ها و تعیین تکلیف وضع فعلی محل پلاسکو در چهارچوب اختیارات شورا پیش رود.



سخنگوی شورای شهر عنوان کرد: تصورم این است که اولویت شورای پنجم تعیین مقصر نیست بلکه دستگاه های مرتبط دیگری مسئول تعیین مقصر و دلایل است. در مورد بحث حقیقت یابی پلاسکو بحثی نداشته ایم.



اعطا در پاسخ به سوالی در مورد ادعای بنیاد مستضعفان در مورد عدم همکاری شهرداری برای ساخت پلاسکو و نیز عدم تخصیص بودجه آتش نشانی گفت: در مورد ادعای بنیاد مستضعفان اطلاعی ندارم.



وی افزود: در ۵ ماه نخست ۷۵ درصد ۵ دوازدهم بودجه آتش نشانی هزینه شده. برای ۶ ماهه دوم با حذف هزینه های غیر ضرور و سیاست انقباضی اصلاح بودجه را در دستور کار داریم. نمی دانم امسال بودجه آتش نشانی تغییری می کند یا خیر اما رویکرد کلی ما افزایش کیفیت همه جانبه در آتش نشانی است.



سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این سوال که آتش نشانی در سال های قبل حیاط خلوت برخی بازنشسته های نیروی انتظامی بوده و تصمیم شورا در این مورد و نیز ترس بازماندگان از شکایت از آن دسته از نیروهای آتش نشانی که در پلاسکو مقصر بودند، گفت: این بحث در دستور کار است به دلیل نبود اطلاع دقیق بنده در جلسات آتی پاسخ می دهم.



اعطا در مورد این که معضل پلاسکو تنها مدیریت بحران نبود، اظهار کرد: اوایل کار شورای شهر جلسات به ناگزیر به تعیین نمایندگی ها اختصاص دارد. با عبور از این بحث به موضوعات تخصصی می رسیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد انتصابات شهرداری که با نیازهای شهر بی ارتباط است و انتصابات شهردار فعلی که یا بازنشسته اند یا روابط خانوادگی با برخی اعضای شورای شهر دارند یا مشکلات دیگر گفت: شورای شهر از ابتدا عنوان کرد در انتصابات مداخله ای ندارد. شان شورا انتخاب شهردار بود و هر مدیر مدیران زیر مجموعه خود را مشخص می کند.

سخنگوی شورای شهر خاطرنشان کرد: روابط غیر شفافی در انتصابات وجود ندارد و در ادامه نیز به همین صورت خواهد بود.

اعطا در مورد تعدیل نیرو در رسانه همشهری گفت: اطلاع دقیقی در این مورد ندارم.

وی در مورد درخواست حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون شورا گفت: اهم نتایج کمیسیون ها را در نشست خبری می گویم و اخبار کمیسیون از این به بعد منتشر می سود.

اعطا در مورد ایمن سازی اتوبوس های گاز سوز و فرسوده و نیز ساماندهی برق بازار گفت: شهرداری برای اتوبوس های فرسوده تامین بودجه می کند و این موضوع دستور کار فوری کمیسیون حمل و نقل است.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد برخورد اعضای شورا در خصوص خبر خرید تبلت برای شورای شهر گفت: دغدغه شما را منتقل می کنم اما درخواست می کنم خبرنگاران نیز با تسامح برخورد کنند تا در آتی روابط تنظیم شود.

وی در مورد برگزاری نمایشگاهی برای عرضه اجناس بنجل چینی در شهر آفتاب و تعارض این موضوع با اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: معاون نظارت شورای شهر در حال بررسی این موضوع است اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.