واژگونی کامیونت در بزرگراه یک زخمی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه ۱۲۵ و گزارش وقوع این حادثه، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ گروه امداد ونجات ۶ این سازمان را ساعت ۰۴:۲۲ دقیقه صبح امروز به مسیر شمال به جنوب بزرگراه هاشمی، قبل از دور برگردان امام علی(ع) اعزام کرد.

افراسیاب خیردست فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین خصوص ابراز داشت: یک دستگاه کامیونت درحال حرکت در بزرگراه هاشمی بود که به دلیل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف و وارد حاشیه خاکی بزرگراه شد و پس از واژگونی با تیر برق برخورد کرد.

وی اضافه کرد: درپی این حادثه، راننده ۴۶ ساله این کامیونت به دلیل شدت حادثه، مجروح و در اتاقک آن گرفتار شد.

این فرمانده آتش نشانی تصریح کرد: آتش نشانان پس از بررسی و ایمن سازی محل حادثه با استفاده از تجهیزات مخصوص، قسمت هایی از کابین کامیونت را جدا کردند تا توانستند راننده این خودرو که دچار جراحات شدیدی شده بود را از میان اتاقک مچاله شده این کامیونت بیرون آورند

خیردست با اعلام این که علت بروز این حادثه رانندگی از سوی پلیس راهوردردست بررسی است، اضافه کرد: راننده کامیونت که براثر این حادثه دچار جراحات شدید شده بود بلافاصله با کمک امدادگران اورژانس به بیمارستان انتقال یافته و تحت درمان قرار گرفت.