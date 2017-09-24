۴۰ شرکت آماده ورود به بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازصدا و سیما، اسماعیل درگاهی افزود: برخی از این شرکت‌ها از سال گذشته و تعدادی دیگر نیز در سال جدید اقدام کرده اند که برنامه بورس تهران، به سرانجام رساندن همه این پرونده هاست.

مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه از پرونده‌های سال گذشته تعدادی آماده عرضه اولیه هستند، اظهار داشت: برخی پرونده‌ها نیز به علت زمان بر بودن فرایند شفاف سازی همچنان در حال بررسی است.

به گفته درگاهی بسیاری از شرکت هایی که در بورس پذیرش شده اند شرکت‌های بزرگ بوده اند که در حال طی فرآیند پذیرش و تکمیل مدارک برای عرضه سهام خود در بورس هستند.

وی همچنین افزود: تلاش و تمرکز اصلی ما روی صنایع جدید است و اخیرا چند صنعت جدید از جمله صنعت تامین سرمایه و صنعت هتلداری به صنایع حاضر در بازار سرمایه اضافه شده است.



عرضه اولیه سهام سه شرکت در پاییز

مدیر پذیرش شرکت بورس تهران گفت: در پاییز سه شرکت عرضه اولیه خواهد داشت.

درگاهی افزود: در نیمه اول سال شش شرکت خصوصی در بورس تهران پذیرش شدند.

وی با اشاره به درج سه نماد در سال جاری گفت: این سه شرکت با سرمایه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم امسال در بورس عرضه اولیه خواهند داشت.

مدیر پذیرش شرکت بورس تهران با بیان اینکه سهام ۹ شرکت جدید آماده عرضه اولیه است، گفت: نیمه اول امسال شرکت بورس اوراق و بهادر تهران شش جلسه برای بررسی پذیرش شرکت‌های جدید برگزار کرده است.