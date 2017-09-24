وارثین سببی و نسبی در حال تقسیم پست های مدیریتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پاک فطرت بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، افزود: متاسفانه شاهد تقسیم ارث از جانب وارثین سببی و نسبی در شیراز و فارس هستیم.

وی ادامه داد: ارائه لیست های مدیریتی عریض و طویل و پخش آن در شبکه های مجازی و امضاء مکاتبات و نامه های رسمی از جانب برخی مدیران دولتی و خصوصی با عناوین مختلف و شهرداری که هنوز به طور طبیعی و در زمان قانونی در حال پیگیری است جای تامل دارد.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات رسانی به مردم، گفت: مدیران شهرداری به دور از هرگونه شائبه و شایعات و لیست های تکذیبی، به امور مردم رسیدگی کنند.

پاک فطرت تصریح کرد: مدیران به مباحث عمرانی به خصوص تملک هایی که عقب مانده است توجه ویژه داشته باشند تا افتتاح ها در زمان مشخص انجام شود.