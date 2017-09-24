۸۵ درصد تسلیحات پایگاه هوایی شهید بابایی در داخل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود روزخوش پیش از ظهر یکشنبه در ششمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه نیروی هوایی ارتش یکی از تاثیرگذارترین نیروهای فعال در دوران دفاع مقدس و یکی از عوامل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی بوده است، اظهار داشت: از این رو به دلیل خدمت در این نهاد به خود می‌بالیم و همه تلاش خود را برای پیشرفت این نیرو بکار خواهیم گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اصلی‌ترین عامل موفقیت ملت ایران در شکست دشمنان وحدت و همدلی مردم است، افزود: دشمن سعی دارد به هر روش ممکن بین مردم ایران تفرقه افکنی کند.

نیروی هوایی نخستین نیروی نظامی بود که به انقلاب پیوست

فرمانده یگان هوایی شهید بابایی با تاکید بر اینکه نیروی هوایی نخستین نیروی نظامی بود که به انقلاب پیوست، اضافه کرد: این درحالی است که نیروی هوایی قبل از انقلاب سرسپرده بودند و در آن زمان «هما فرها» فعالیت می‌کردند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا قبل از جنگ تحمیلی با ۳۶۰ مورد تجاوز مرزی مقابله کرده است، ابراز داشت: بسیاری از این تجاوزها در دوران بنی صدر اتفاق افتاد که وی اجازه مقابله با این تجاوزها را نمی‌داد و نهایتا این تجاوزها به جنگ تحمیلی منتهی شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان روزخوش با اشاره به اینکه با آغاز جنگ تحمیلی حمله به مرزهای اصلی کشور آغاز و راه‌های مواصلاتی بسته شد، اظهار داشت: در این زمان نیروهای عراقی به پادگان‌های ایران رسیدند و ویرانی‌های زیادی را به بار آوردند.

وی تاکید کرد: در این زمان خلبانان نیروی هوایی ارتش با هواپیماهای «اف ۵» که اصلا برای این کار نیست، ستون های جنگی دشمن را از بین بردند.

در زمان جنگ تنها ۳۰ درصد از تجهیزات نیروی هوایی فعال بود

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی با اشاره به اینکه در زمان جنگ تنها ۳۰ درصد از تجهیزات ما فعال بود، اضافه کرد: این آمار به صورت رقمی صحیح بود و با توجه به این موضوع نمی‌توانستیم کاری کنیم، اما به دستور امام خمینی (ره) ما با ۲۰۰ فروند هواپیما پرواز کردیم و یک مورد از آنها هم مشکلی پیدا نکرد.

وی با اشاره به اینکه هر موشک فینکس معادل با یک هواپیمای جنگی است، گفت: در این شرایط ما باید می‌جنگیدیم زیرا در تنگناهای اقتصادی هم بودیم.

امیر سرتیپ دوم خلبان روزخوش همچنین به نقش پایگاه هوایی هشتم شکاری در منطقه اشاره کرد و ابراز داشت: این پایگاه تنها مرکز آموزش و جنگ الکترونیک در این منطقه است و این منطقه مرکز ایران است تا بتواند به هر نقطه‌ای کمک کند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه پایگاه هشتم شکاری در هشت سال دفاع مقدس اسکورت هواپیماهای جنگی بود، افزود: ما به مدت پنج ماه به تنهایی این فرصت را مهیا کردیم‌.

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی در ادامه با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران ابراز داشت: تاسیس دانشکده خلبانی نخستین دستاورد ماست و این در حالی است که در آن زمان فقط امریکا و دو کشور دیگر خلبانی را آموزش‌ می ‌دادند.

تحریم‌ها و برجام را جدی نگرفتیم

وی با بیان اینکه ما در سال‌های اخیر تحریم‌ها و همچنین بر جام را جدی نگرفتیم، اضافه کرد: ما در دوران جنگ تحمیلی آموختیم که باید روی پای خود بایستیم.

امیر سرتیپ دوم خلبان روزخوش همچنین به تولید بیش از ۸۵ درصد از تسلیحات نظامی هوایی اصفهان در داخل اشاره و اظهار داشت: شرکت هواپیما سازی ایران و همچنین دانشگاه مالک اشتر این وظیفه خطیر را بر عهده دارند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما قصد جنگ با هیچ کشوری را نداریم، تصریح کرد: اما برای ما تهدید قابل تحمل نیست و آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع جنگی را داریم.