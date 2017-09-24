صدا و سیمای قزوین ۲۶۰۰ دقیقه ویژه برنامه اربعین تولید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معصومی فر روز یکشنبه درجلسه ستاد ساماندهی اربعین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: فلسفه راهپیمایی عظیم اربعین حسینی نشان دادن اتحاد مسلمانان و شیعیان و عشق و ارادت وصف ناشدنی به ائمه معصومین(ع) است که بازتاب رسانه ای آن می تواند در داخل و خارج از کشور بسیار با اهمیت باشد.

وی اضافه کرد: رسالت ما ایجاد مقدمات برای بازتاب باشکوه این رویداد تاریخی در رسانه هاست که در سال گذشته ۱۱ برنامه رادیویی به مدت ۴۰۱ دقیقه و ۹ برنامه ویژه تلویزیونی به مدت ۴۶۵ دقیقه تهیه و از شبکه های سراسری پخش شد.

مدیرکل صدا و سیمای قزوین تصریح کرد: با اعزام دو اکیپ فنی در اربعین سال قبل توانستیم ماموریت پوشش تصویری و فنی انعکاس مستندها و گزارش های رادیویی و تلویزیونی سراسر کشور را با موفقیت انجام دهیم.

وی اضافه کرد: ساخت مستند فاخر ویژه اربعین با نام «در کنار قدمهای جابر» و پوشش گزارش های زنده ۳۲ استان کشور نیز توسط مرکز قزوین انجام شد که در مجموع توانستیم ۲۶۰۰ دقیقه برنامه تولید کنیم.

معصومی فر بیان کرد: برای امسال هم شاید همین میزان برنامه پیش بینی شود و در آن موضوعات و محور هایی مانند: کاروانهای اربعین، زیارت، باید ها و نبایدها، نذر و نذورات، ابعاد معنوی اربعین، گفتگو با زائران، انعکاس عملکرد دستگاهها و نقش زینب در اربعین مورد توجه است و در کنار آن پوشش مستقیم مراسم هم در نظر گرفته شده است.

وی اظهارامیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی امسال نیز برنامه های فاخر رادیویی و تلویزیونی از مراسم پیاده روی اربعین حسینی تهیه و تولید و از شبکه های سراسری پخش شود.



