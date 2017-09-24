خروج موقت تریلر فاقد شماره انتظامی از کشور مجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با ارسال ابلاغیه ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۶ بلامانع است.

متن کامل ابلاغیه مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی کشور به این شرح است:

پیرو بخشنامه شماره ۷۶/۹۶/۲۲۲۱۱۶ مورخ ۹۶/۰۳/۳۱ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی اعلام می‌دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری فاقد شماره نیروی انتظامی به مدت سه ماه (تا پایان آذر ماه ۹۶) با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. ضمناً مطابق بخشنامه صدورالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره‌دار به قسمت‌های وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب‌های مذکور را نیز در اظهارنامه و پروانه گمرکی مربوطه ذکر نمایند.

لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند

علی اکبر شامانی

مدیرکل دفتر صادرات