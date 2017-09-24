۶۲ نفر در دریای مازندران غرق شدند/ طرد ۲۳ هزار اتباع بیگانه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره پایان طرح سالم‌سازی سواحل در استان گفت: اقدامات صورت گرفته در سال جاری سبب شد تا شمار غریق با توجه به افزایش تعداد مناطق خطرپذیر و اجرای ۹۵ طرح سالم‌سازی، ۲۱.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش‌یابد.

وی شمار غریق را ۶۲ نفر اعلام کرد و گفت: از این میان ۲۴نفر در منطقه شنا ممنوع، ۲۴نفر در ویلاها، پلاژها و شهرک های خصوصی، ۹ نفر در محدوده شنای مجاز و پنج نفر در خارج از پوشش طرح غرق شدند.

وی با تقدیر از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی در طرح سالم‌سازی دریا عنوان کرد: شمار غریق در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

یونسی نرخ متوسط طلاق در کشور را ۲.۳ در هزار نفر جمعیت و مازندران ۵ دهم در هزار نفر جمعیت بوده است گفت: امروز متوسط نرخ طلاق در استان از متوسط کشوری پایین‌تر است و میزان نرخ به دودهم کاهش‌یافته و در سال جاری ۱۴ دهم درصد میزان طلاق کاسته شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به حوزه اعتیاد اشاره و اضافه کرد: بیش از ۵۱ هزار نفر از معتادان تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند و ۵۴۰ مرکز ترک اعتیاد در استان راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به کاهش میزان دستگیری معتادان در استان گفت: اقدامات خوبی در حوزه مبارزه با اعتیاد در استان در دست اجرا است.

یونسی به حوزه پدافند غیرعامل اشاره و اضافه کرد: از ششم تا ۱۲ آبان ماه به‌عنوان هفته پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده است و باید نسبت به تشکیل ستاد پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی استان اقدام شود.

وی بابیان اینکه مازندران از استان‌هایی است که حضور اتباع بیگانه در آن ممنوع است گفت: در دولت یازدهم ۲۳ هزار نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در استان دستگیر و طردشده‌اند.

یونسی مبارزه قاطعانه با فساد را از برنامه‌های مهم دولت دوازدهم بیان کرد و گفت: همه مدیران باید برنامه کاهش و پیشگیری فساد اداری را ظرف یک ماه آینده تهیه و برای استانداری ارسال کنند و یک نفر نماینده تام‌الاختیار نیز در سازمان‌ها در این زمینه معرفی و مشخص شود.