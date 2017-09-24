عوامل مخل امنیت اجتماعی در شهرستان رزن شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر یکشنبه در کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی با اشاره به لزوم تامین امنیت در ابعاد مختلف آن در جامعه گفت: امنیت ابعاد مختلفی دارد و در حوزه هایی مثل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی قابل بررسی است.

وی افزود: باید برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی عوامل مخل امنیت اجتماعی را شناسایی و احصا کرد و پس از اولویت بندی این آسیب ها با یک برنامه ریزی عملیاتی و قابل اجرا نسبت به رفع این آسیب ها به صورت ریشه ای و اساسی اقدام کرد.

فتحعلی حسینی اظهار داشت: شناخت تهدیدها و فرصتها و آسیب شناسی جامعه و برقراری امنیت پایدار در جامعه از اهداف مهم کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه بدعت در عزاداری از مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، ادامه داد: برگزاری جلسات و نشست ها و برنامه ریزی درست و اطلاع رسانی و آموزش در این زمینه می تواند از بروز و ظهور بدعت های عزاداری و ناهنجاری های اجتماعی در سطح جامعه جلوگیری کند.

حسینی با بیان اینکه ارتقا امنیت اجتماعی و عمومی جامعه از مهمترین اهداف و دغدغه های دولت است، اظهار داشت: ادارات متولی این امر باید برنامه های جامعی با اولویت فرهنگی در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی ارائه کنند.