جوابیه اداره کل هنرهای نمایشی به اظهارت کارگردان «سهروردی»

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هنرهای نمایشی در واکنش به اظهارات شکرخدا گودرزی کارگردان نمایش «سهروردی» در نشست خبری این اثر نمایشی در روز شنبه ۱ مهر، جوابیه ای را منتشر کرد.

در بخشی از این جوابیه چنین آمده است:

«آقای شکرخدا گودرزی در این نشست گفته اند «شرایط اداره کل هنرهای نمایشی برای تولید آثار فاخر خوب نیست و دولت از خود سلب مسئولیت کرده است». آقای گودرزی در تاریخ ۹۶/۵/۱۹ قرارداد حمایت از نمایش به مبلغ صد میلیون تومان را امضا نموده و مبلغ ۱۰ میلیون از این قرارداد را در تاریخ ۹۶/۶/۱۲ دریافت کرده اند.

بر خلاف تیتر گزارش که «گرفتن مجوز اجرا ۹ سال طول کشید» درج شده است، در متن گزارش به گرفتن مجوز نمایشنامه در ۳ سال اشاره شده است. اداره کل هنرهای نمایشی مرجع صدور پروانه اجرای نمایش در شهر تهران است. تقاضای صدور پروانه نمایش که از سوی تالار نمایش ارائه می شود برای نمایش «سهروردی»، ۹۶/۲/۳۱ بوده است. پاسخ مثبت شورای ارزشیابی و نظارت در مورد نمایشنامه در تاریخ ۹۶/۳/۸ ارائه شده، نمایش در تاریخ ۹۶/۶/۱۱ مورد ارزیابی قرار گرفته و پروانه آن در تاریخ ۹۶/۶/۱۳ صادر شده است.»

متن کامل نامه ارائه شده از سوی اداره کل هنرهای نمایشی نیز در ذیل منتشر شده است.

نمایش «سهروردی» به نویسندگی و کارگردانی شکرخدا گودرزی از امروز یکشنبه ۲ مهر در تالار وحدت به صحنه می رود.