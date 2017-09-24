۴ پیشنهاددادستان کل به دادستان کشورهای اسلامی درباره کشتارمیانمار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در نامه های جداگانه ای خطاب به دادستان های کل برخی کشورهای منطقه خواستار تعامل و جدیت این کشورها در مقابله با کشتار مسلمانان میانمار و استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی در توقف جنایت ها علیه مردم مسلمان این کشور شد.

نامه دادستان کل جمهوری اسلامی ایران خطاب به دادستان های کل قطر،ترکیه،مالزی،اندونزی،عمان،پاکستان و روسیه نوشته شده است.

بنا به روابط عمومی دادستانی کل کشور متن نامه حجت الاسلام والمسلمین منتظری به شرح زیر است:

ضمن تقدیم صمیمانه ترین تحیات خود و با عنایت به همکاری های روبه گسترش فیمابین مایلم نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم بوجود آمده در مورد گروهی از مسلمانان میانمار به اطلاع برسانم.

همانگونه که مستحضر می باشید، گزارش های مستند در خصوص جنایات صورت گرفته در میانمار علیه قوم مسلمان روهینگیا، به نحوی که در بیانیه های رسمی صادره توسط نهادهای مسئول بین المللی نیز بدان استناد شده است، به روشنی ثابت می نماید که تهدیدها و خشونت ها در منطقه میانمار جامعه خاصی را هدف قرار داده تا جایی که این جنایات شامل کشتار افراد بیگناه و کاملاً بی دفاع (زنان، کودکان و افراد سالخورده) و به آتش کشیدن خانه های آنان از مصادیق پاکسازی قومی _ مذهبی محسوب می شود. بدنبال این گزارش ها اکنون جهان اسلام نیز دچار نگرانی و شوک بزرگی شده است.

بدیهی است تهدید مورد اشاره هیچگاه محدود به یک قوم و یا منطقه نبوده و نخواهد بود و می تواند به تهدید جدّی برای تمام جهان تبدیل گردد؛ لذا وسعت تهدید و شدت و وخامت اقدامات غیرانسانی بکار رفته موجب می شود که علاوه بر تحرک همه دولت ها، نهادهای قضایی، نهادهای بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر نیز اقدامات فوری را در جهت پایان دادن به تهدیدها و خشونت ها بعمل آورند و در این راه نقش دولت ها و نهادهای اسلامی با توجه به ماهیت مسئله جدّی تر است و واجب است همه توان خود را جهت همکاری و همیاری لازم برای جلوگیری از گسترش دامنه این جنایات و اجرای کامل عدالت بکار گیرند.

همکار محتـرم

وظیفه اسلامی و انسانی حکم می کند که ضمن همدلی با مصائب پیش آمده و انجام وظایف بشردوستانه، اقدامات سیاسی و قضایی به منظور توقف نسل کشی و پاکسازی قومی انجام پذیرد و در مرحله بعد با مورد شناسایی قرار دادن عوامل و آمرین این جنایات از تکرار آن نیز جلوگیری گردد. تأسف آورتر آنکه این جنایات توسط عوامل نظامی و تحت نظارت دولت میانمار صورت می گیرد؛ بنابراین موضوع قابلیت پیگیری های بین المللی قضایی را نیز می یابد.

بر این اساس، وظیفه ذاتی دادستان های کل کشورهای اسلامی است که برای پیشگیری از جنایات در حال گسترش در منطقه میانمار اقدامات لازم را در دستور کار خویش قرار دهیم و اینجانب ضمن اعلام آمادگی خود برای همه گونه همکاری با جنابعالی پیشنهادات ذیل را ارائه می نمایم:

۱_ تشکیل کارگروهی برای رایزنی با مسئولین میانمار به منظور توقف و پیشگیری از جنایات بیشتر

۲_ درخواست از دولت متبوع خود برای بکارگیری همه ابزارهای دیپلماتیک به منظور توقف هرچه سریع تر این جنایات و خشونت ها

۳_ تشکیل کمیته حقیقت یاب برای جمع آوری مستندات از حیث سازمان یافتگی و نقش اشخاص و نهادهای مسئول در سازماندهی این جنایات و بررسی علل و عوامل اصلی این خشونت ها

۴_ ارائه و انعکاس نتایج بررسی ها به مراجع بین المللی

در پایان فرصت را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می نمایم.

محمد جعفر منتظری