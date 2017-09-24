جاده موصل-اربیل از سوی پیشمرگه بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد که جاده موصل-اربیل از سوی پیشمرگان تا پایان همه پرسی اقلیم کردستان عراق بسته شده است.

این منبع بیان کرد: نیروهای پیشمرگه با بستن این جاده مانع از خروج افراد از اقلیم به سوی موصل می شوند.

منبع مذکور تاکید کرد: این اقدامات همزمان با نزدیک شدن به موعد همه پرسی اقلیم در روز دوشنبه رخ می دهد و تا پایان همه پرسی ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که سفین دزی سخنگوی اقلیم کردستان عراق اعلام کرده بود که فردا به مناسبت برگزاری همه پرسی تعطیلی رسمی در اقلیم اعلام شده است.

اقلیم کردستان در حالی بر برگزاری همه پرسی اصرار دارد که این فرایند با مخالفت جامعه بین المللی و منطقه ای روبرو است.