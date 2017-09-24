برپایی نمایشگاه "عاشورای ۲۰۱۷" در ورودی غربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رحمانی شهردار این منطقه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس، گفت : همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس چندین نمایشگاه ویژه خاطرات و ایام دفاع مقدس با همراهی سپاه ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار در نواحی سه گانه منطقه ۲۱ به منظور شناساندن هرچه بیشتر حماسه آفرینی های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و پایداری در میان شهروندان و خاصه جوانان نسل چهارم انقلاب تا پایان هفته دفاع مقدس دایر خواهد بود.

وی در همین راستا به فضاسازی محیطی، نصب بنر و برپایی نمایشگاه و ایستگاه های صلواتی در ساختمان های ستادی و نواحی سه گانه، سرای محلات سیزده گانه و مدارس اشاره کرد و افزود: "نمایشگاه عاشورای ۲۰۱۷" در بوستان نرگس واقع در ناحیه یک منطقه۲۱ با مساحت تقریبی ۷۵۰۰ مترمربع فضای سرپوشیده و ۸۰۰۰ مترمربع فضای باز همزمان با ایام هفته دفاع مقدس برپا شده و نمایشگاهی دیگر با عنوان "از قتلگاه کربلا تا کربلای جبهه ها" در ناحیه سه با فضایی درحدود ۹۰۰۰ مترمربع آماده میزبانی از شهروندان و یادآوری یاد و خاطرات دوران هشت سال دفاع مقدس است.

شهردار منطقه۲۱ با اشاره به برپایی نمایشگاه های فرعی در سطح محلات و مدارس این منطقه یادآور شد: در محله فرهنگیان-آزادی واقع در ناحیه دو منطقه۲۱ نمایشگاهی تحت عنوان "بهداشت در جنگ" با همکاری پایگاه نبی اکرم (ص) در مساحتی بالغ بر ۲۵۰۰ مترمربع به بازسازی فضای معنوی دوران دفاع مقدس می پردازد.

رحمانی همچنین با تاکید بر همراهی مساجد ، سرای محلات و پایگاه های مقاومت بسیج منطقه۲۱ در هرچه باشکوه تر برگزار کردن ویژه برنامه های این هفته که با ایام عزاداری اباعبدالحسین (ع) همزمان شده است، اظهار داشت: نمایش فیلم های سینمایی و مستندهای ماندگار با محوریت هفته دفاع مقدس ، برپایی شب شعر و خاطره مقاومت ، برگزاری مراسم ویژه هفته دفاع مقدس در مساجد سطح منطقه ، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع دفاع مقدس ، پخش سرود و نواهای حماسی ، مراسم سخنرانی، ارسال پیامک روزشمار این هفته با جملاتی از شهداء برای پرسنل ، برگزاری مراسم غبارروبی از مزار شهدای گلگون کفن و گمنام جنگ تحمیلی به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان و گرامی داشت فرهنگ ایثار و شهادت ، برپایی یادواره ی شهدای حرم نیز دیدار با خانواده معظّم شهداء ، آزادگان و جانبازان گرانقدر هشت سال دفاع مقدس از جمله برنامه هایی است که در این هفته اجرایی می شود .