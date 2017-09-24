مسئولان تایلند پیگیر حل مشکلات ایجاد شده در میانمار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در دیدار کالایانا ویپاتی پومی پراتس، سفیر تایلند در ایران، با اشاره به ویژگی های اصفهان اظهارداشت: اصفهان یک شهر توریستی است و تورگردان های کشور تایلند می توانند در سفر به اصفهان همکاری های گسترده ی خود را با همکاران خود برای هدایت گردشگران از کشور تایلند به اصفهان آغاز نمایند.

وی با ارائه پشنهاد خواهرخواندگی اصفهان با یکی از شهرهای همتراز در کشور تایلند، اظهارداشت: این شهر هم اکنون با ۱۴ شهر دنیا خواهر خوانده است و این امر می تواند در افزایش مبادلات فرهنگی دو ملت موثر باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت های صنعتی اصفهان، اظهارداشت: این استان ظرفیت های بالایی را برای جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی ، محیط زیست و صنعت سبز و همچنین گردشگری در اختیار دارد که تجاز و بازرگانان و سرمایه گذاران کشور تایلند می توانند در این ارتباط با اتاق بازرگانی اصفهان بعنوان یکی از قوی ترین اتاق های بازرگانی ایران دیدار و گفتگو داشته باشند.

وی با بیان اینکه اصفهان پس از تهران دومین استان دانشگاهی کشور است، افزود: ۳۳۰ هزاردانشجو در ۱۵۰ مرکز آموزش عالی در این استان تحصیل می کنند و ۶ دانشگاه بزرگ اصفهان نیز در رنکینگ بین المللی قرار گرفته است.

زرگرپور در ادامه به فجایع میانمار اشاره کرد و افزود: وضعیت میانمار برای جنوب شرق آسیا مناسب نیست و جدا از اینکه افراد مسلمان و یا غیر مسلمان مورد ظلم قرار گرفته اند از بعد حقوق بشری تصویر خوبی را نشان نمی دهد و امیدواریم که هرچه زودتر با کمک کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان این موضوع حل شود.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان پیروان ادیان توحیدی قرن ها است که با یکدیگر به صورت مسالمت آمیز و در آرامش زندگی می کنند، افزود: علیرغم اینکه دین رسمی کشور اسلام است ولی اقلیت های مذهبی آزاد و برابر هستند ودر مراسم های مختلف یکدیگر شرکت می کنند و این موضوع را سران ادیان مختلف نیز تایید خواهند کرد.

استاندار اصفهان اظهارداشت: قابل قبول نیست که یک جمعیت کثیری به خاطر مذهب خود مورد بی مهری و ظلم قرار بگیرند که با هیچ یک از شعارهای حقوق بشری دنیا همخوانی ندارد و امیدواریم که کشور تایلند نیز کمک نمایند که این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود.

وی با بیان اینکه این موارد به سفیر ایران در بانکوک منتقل خواهد شد، افزود: شما به عنوان سفیر بانکوک در ایران با همتای خود در بانکوک همکاری داشته باشید تا این موارد اجرایی گردد.

سفیر تایلند در ایران نیز در این دیدار اظهارداشت: این کشور مشتاق به همکاری های علمی و تحصیل دانشجویان تایلندی در دانشگاه های اصفهان است.

کالایانا ویپاتی پومی پراتس از حضور تجار تایلندی در اصفهان و همکاری در امور تجاری و سرمایه گذاری استقبال کرد و افزود: در این ارتباط پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۱۶۰ هزار پناهنده میانمار در طول مرزهای مشترک پناهنده شده اند، افزود: کشورهای زیادی در منطقه از جمله اندونزی و مالزی و مجامع بین المللی پیگیر حل مشکلات میانمار هستند تا بتوانند مشکل هزاران نفر از جامعه ی مسلمانان این منطقه را برطرف کنند و آرام کردن وضع فعلی را بر عهده بگیرند.

سفیر تایلند در ایران با بیان اینکه یک کشور نباید بین مردم خود براساس مسائل دینی و مذهبی تفاوت قائل شود، افزود: موضوعی که باید کشورها به آن دقت کنند این است که نباید با توجه به مسائل مذهبی کنش و یا عکس العملی بین مردم در اقلیت های مختلف یک کشور ایجاد شود.

کالایانا ویپاتی پومی پراتس با استقبال از سخنان استاندار اصفهان در رابطه با کشور میانمار، اظهارداشت: این نظرات را به مسئولین کشور انتقال خواهم داد و مسئولان کشور تایلند نیز پیگیر هستند که بتوانند این مسئله را هرچه سریعتر حل کنند.