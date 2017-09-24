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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

دبیر ستاد اقامه نماز مازندران:

محیط شهری مازندران رنگ و بوی نماز گیرد

محیط شهری مازندران رنگ و بوی نماز گیرد

ساری - دبیر ستاد اقامه نماز مازندران خواستار فضاسازی مناسب محیطی و شهری در حوزه نماز شد و گفت: شهرها باید رنگ و بوی نماز داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استانداری مازندران با تأکید بر توجه ویژه به نماز در ادارات گفت: همه باید برای اجرای این فریضه مهم واله دست‌به‌دست هم دهیم.

وی افزود: قرار است شورای اقامه نماز به‌صورت فصلی در دستگاه‌های اجرایی انجام شود ازاین‌رو دستگاه‌ها در این زمینه اهتمام داشته باشند.

وی خواستار حضور پرشور مدیران در نماز جمعه شد و آن را زمینه‌ای برای ترغیب و تشویق مردم در این آیین عبادی و سیاسی دانست.

حجت‌الاسلام ابراهیمی همچنین پیگیری برای ساخت نمازخانه در شهرک‌های فاقد نمازخانه و فضاسازی محیط را ضروری دانست و گفت: شهر باید رنگ و بوی نماز داشته باشد.

دبیر ستاد اقامه نماز مازندران بابیان اینکه هرسال اجلاسیه نماز در استان برگزار می‌شود گفت: ۳۸ دستگاه اجرایی استان در امر نماز طبق ارزیابی‌ها برتر شناخته‌شده‌اند.

کد مطلب 4096677

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