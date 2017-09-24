احتمال شیوع تب برفکی در اردبیل/طرح ضربتی مبارزه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی اردبیل صادق صالحی با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به شناسایی چندین کانون بیماری تب برفکی در استان‌های کشور از جمله در استان‌های همسایه و در راستای پیشگیری از بیماری و جلوگیری از گسترش آن لازم است اصول بهداشتی، قرنطینه‌ای و امنیت زیستی در واحدهای دامداری مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بـا تـلاش و پیگیری‌های لازم واکسن مورد نیاز برای دام‌های سنگین منطقه از نوع واکسن‌های وارداتی تأمین شده و طرح ضربتی مبارزه با این بیماری با اولویت مناطق پر خطر و مرزی با همکاری بخش غیردولتی اجرا می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره با تأمین منابع مالی اجرای طرح از محل اعتبارات دولتی افزود: اجرای طرح واکسیناسیون کاملاً رایگان بوده و هیچ بهایی بابت انجام واکسیناسیون از دامدار اخذ نمی‌شود.

صالحی ادامه داد: از عموم دامداران و روستائیان انتظار می‌رود با گروه‌های مایه‌کوب دامپزشکی در راستای پوشش حداکثری واکسیناسیون همکاری لازم را داشته باشند.

وی خودداری از نقل‌وانتقال و خریدوفروش بی‌ضابطه دام بدون نظارت بهداشتی دامپـزشکـی، ضدعفونی کردن بستر و جایگاه نگهداری دام، رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای و امنیت زیستی و برنامه‌ریزی جهت انجام واکسیناسیون را از مهم‌ترین موارد پیشگیری از این بیماری مهم و استراتژیک دامی برشمرد.