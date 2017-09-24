شاهرخ پارسا در گفت و گوبا خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش دما همچنان در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد، اظهار داشت: دمای هوا در بیشتر نقاط استان به پایین تر از پنج درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: دمای هوا در شهرکرد در حال حاضر به یک درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دمای هوا در بروجن و کوهرنگ به ترتیب چهار و شش درجه سانتی گراد است.

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی، طی سه روز آینده جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی عنوان کرد: دراین مدت آسمان استان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پارامتر دما برای صبح فردا کاهش نسبی خواهد داشت.