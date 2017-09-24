قرق ۲۵۰۰ هکتار از اراضی مرتعی شهرستان دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد بزرگی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظورجلوگیری از ورود دام به مراتع و ایجاد فرصت زاد آوری بذور، حفظ و افزایش گیاهان مرتعی، تجدید پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب مراتع و همچنین ایجاد اشتغال، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مرتعی شهرستان قرق شده است.

وی اظهار داشت: در راستای تامین و جبران بخشی از خسارت های وارده مرتعداران، مساحت ۳۵۰۰ هکتار از مراتع حوزه این شهرستان تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلفان با بیان اینکه مراتع یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین منابع ملی کشور بوده که بهره‌برداری صحیح و توأم با عملیات اصلاح و احیای آن می‌تواند نقش اساسی در راستای حفظ آب و خاک و تأمین نیازمندی‌های کشور در زمینه فرآورده‌های پروتئینی داشته باشد، تاکید کرد: لازمه حفظ این منابع طبیعی، آشنا شدن اقشار جامعه و به ویژه روستاییان و عشایر دامدار به عنوان بهره‌برداران مستقیم این منابع ارزشمند است.