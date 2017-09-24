بازنگری سهم بودجه مناطق کم برخودار درسال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فراهانی که در جمع دبیران شورایاریهای محلات۱۸گانه منطقه حضور یافته بود، با بیان اینکه در مدیریت گذشته، ملاک اصلی برای تخصیص بودجه به مناطق میزان جذب درآمد بوده تاکید کرد: این شیوه مدیریت بدون درنظر گرفتن وضعیت مناطق کم برخوردار موجب شده تا فاصله ایجاد شده در مناطق جنوبی تشدید شود و این رویه غلط مدیریتی نیاز به اصلاح دارد و در لایجه بودجه سال ۹۷ اعمال می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه مهمترین برنامه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بازمهندسی ساختار بودجه شهر خواهد بود، اعلام کرد: بدون شک در این بازمهندسی سهم مناطق کم برخودار و محروم افزایش خواهد یافت و باید به محلات کم برخودار در مناطق شمالی نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.

به گفته این مقام مسئول، امسال منطقه ۱۸تهران باجمعیتی پانصد هزار نفری، تنها یک هزار و چهارصد و چهل میلیارد ریال از بودجه کلانشهر تهران را از آن خود ساخته که این سقف از بودجه با وجود نقاط بارز و موقعیت بکرجغرافیائی مناسب برای فعالیت عمران شهری و سرمایه گذاری باید مورد تجدید نظر قرارگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرتهران در پایان یادآور شد: فلسفه برگزاری این نشست هم اندیشی نیز شناخت بیشتر مطالبات و معضلات شهروندان از زبان نمایندگان آنها بوده و شما از این طریق می توانید پیگیر حقوق قانونی صاحبان اصلی شهر و تأمین و رشد زیرساختهای اصلی و پایدار این بخش از پایتخت باشید.

همچنین مهندس علی مژده جو قائم مقام شهردار منطقه دراین نشست ضمن خیر مقدم به منتخب مردم تهران، ری وتجریش در شورای اسلامی شهر و دبیران شورایاری محلات منطقه و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و یاران وفادار ایشان، گزارش مبسوطی از تازه ترین اقدامات مدیریت شهری را ارائه و در ادامه سخنان خویش ازبلاتکلیف ماندن اراضی فوقانی خط آهن تونلی تهران – تبریز، تکمیل بزرگراه۷۶متری شهید بروجردی، ادامه بلوار۴۵متری بهار، فعالیت غیرمجاز برخی افراد در اراضی تقی آباد برای تفکیک انواع پسماند و تعیین تکلیف وضعیت معادن شن و ماسه خلیج فارس بعنوان مهمترین معضلات منطقه نام برد که مدیریت شهری برای رفع آنها نیازمند تأمین اعتبارات لازم و حمایت همه جانبه از سوی شورای اسلامی شهر است.

برپایه این گزارش، دبیران شورایاری محلات ۱۸گانه منطقه نیز به بیان مهمترین مسائل و مشکلات شهروندان در بخش های عمرانی، ترافیکی، شهرسازی، خدمات شهری، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی پرداختند که بنا به تأکیدات فراهانی منتخب مردم تهران، ری و تجریش در شورای اسلامی شهر در دستور کار حوزه ها، دوائر و نواحی شهرداری قرار گرفت.

گفتنی است بازدید میدانی از طرحها و پروژه های شاخص منطقه از جمله موزه شهدا، بلوار ۴۵متری بهار، بزرگراه ۷۶ متری شهید بروجردی، ساماندهی رودخانه کن، تفرجگاه تاکا، وضعیت معادن شن وماسه خلیج فارس، ملاقات عمومی با شهروندان و حضور در میان کارکنان و مدیران برای اقامه نماز جماعت از دیگر بخشهای دیدارهای این عضو شورای اسلامی شهر در منطقه ۱۸ تهران بود.