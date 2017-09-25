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۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند:

فعالیت تیم‌های تذکر لسانی هیئت‌های مذهبی نهاوند آغاز شده است

فعالیت تیم‌های تذکر لسانی هیئت‌های مذهبی نهاوند آغاز شده است

نهاوند - کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: تیم های تذکر لسانی هیئت های مذهبی شهرستان نهاوند از ابتدای ماه محرم امسال فعالیت خود را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرده‌اند.

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های تذکر لسانی هیئت های مذهبی شهرستان نهاوند از ابتدای محرم امسال فعالیت خود را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرده اند.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم‌های تذکر لسانی در هیئت های مذهبی افزود: فلسفه اصلی قیام امام حسین(ع) احیای معروف و زدون منکر از جامعه بوده به طوری که امام حسین(ع) و یاران وفادارش حاضر شدند برای احیای این دو فریضه بزرگ جان خویش را فدا کنند.

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند ادامه داد: در تیمهای تذکر لسانی از افرادی استفاده شده که در هیئت های مذهبی دارای وجه اجتماعی خوبی هستند و صحبت آنها برای دیگر افراد قابل پذیرش و احترام است.

ترکاشوند یادآور شد: با توجه به هجمه فرهنگی دشمنان به اعتقادات مذهبی و ملی ایران اسلامی وجود تیمهای تذکر لسانی در باب امر به معروف و نهی از منکر یک ضرورت است و امیدواریم دیگر نهادها و سازمانها این امر مهم را فراموش نکنند.

کد مطلب 4096699

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