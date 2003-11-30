تازه هاي انتشارات قدياني به بازار آمد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" سه كتاب تازه انتشارات قدياني به تازگي به بازار آمده است اين كتابها عبارتند از :

مجموعه " 4 جلدي رفتارهاي تو " كه براي كودكان 6 تا 10 ساله منتشر شده است و در هر يك از اين كتابها نويسنده با لحني مهربان ، اما صريح به كودك ياد آوري كرده است كه در زمان ها و مكان هاي مختلف چه رفتار اشتباهي از وي سر زده است و چطور مي تواند آن را اصلاح كند .

مولف اين كتابها برايان موزس و مترجم آنها قاسم كريمي است ، تصوير گري آنها را نيز مايك گوردن بر عهده داشته است .

اين كتاب در 24 صفحه و در شمارگان 7 هزار 700 نسخه منتشر شده است .



كار و كسب كتاب « گذشته ، حال و آينده نشر » نوشته جيسن ايستاين و ترجمه نازنين قائم مقام فراهاني كتاب ديگري است كه توسط انتشارات قدياني منتشر شده است .

اين كتاب يكي از بديع ترين آثاري است كه درباره نشر به زبان فارسي انتشار مي يابد ، جيسن ايستاين ، طراح كتاب هاي جيبي و از برجسته ترين ويراستاران بزرگ ترين موسسه هاي انتشاراتي جهان ، در اين كتاب تصويري زنده ، پر نكته و بسيار آموزنده از گذشته ، اكنون و آينده نشر ارايه داده است ، او از تجربه هاي دست اول خود سخن گفته است و خوانندگان ايراني با اين كتاب مي توانند به پشت پرده نشر بروند و ناگفته هاي شنيدني و بسياري را از زبان جيسن ايستاسن بشنوند .

اين كتاب در 1650 نسخه در 200 صفحه منتشر شده است .

" از باب قرائت اطفال " كتاب ديگري است كه توسط اين انتشارات منتشر شده است ، اين كتاب ، عنوان پژوهشي است كه به ريشه هاي ارتباط مطبوعات پيش از مشروطه به موضوع كودك و نوجوان مي پردازد .

اين پژوهش با بررسي نشريات و روزنامه ها در سالهاي پيش از صدور فرمان مشروطيت ، نخستين مطالبي را كه با موضوع كودكان به انتشار رسيده است ، جست و جو و بررسي مي كند .

همچنين اولين نشريات ويژه نوجوانان را مورد معرفي و تحليل قرار مي دهد ، در اين اثر ، اطلاعات جديد و ازشمندي در اختيار علاقمندان تاريخ ، مسايل فرهنگي ، ادبيات كودك و روزنامه نگاري قرار مي گيرد .

اين كتاب در 1650 نسخه و در 368 صفحه منتشر شده است .