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۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۱۴

تازه هاي انتشارات قدياني به بازار آمد

سه كتاب تازه انتشارات قدياني به بازار آمد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" سه كتاب تازه انتشارات قدياني به تازگي به بازار آمده است اين كتابها عبارتند از :
مجموعه "  4 جلدي  رفتارهاي  تو "  كه براي كودكان 6 تا 10 ساله منتشر شده است و در هر يك از اين كتابها نويسنده  با لحني مهربان ، اما صريح به كودك ياد آوري كرده است كه در زمان ها و مكان هاي مختلف چه رفتار اشتباهي از وي سر زده است و چطور مي تواند آن را اصلاح كند .
مولف اين كتابها برايان موزس  و مترجم آنها قاسم كريمي است ، تصوير گري آنها را نيز مايك گوردن بر عهده داشته است .
اين كتاب در 24 صفحه و در شمارگان 7 هزار 700 نسخه منتشر شده است .

كار و كسب كتاب « گذشته ، حال و آينده نشر » نوشته  جيسن ايستاين و ترجمه نازنين قائم مقام فراهاني كتاب ديگري است كه  توسط انتشارات قدياني منتشر شده است .
اين كتاب يكي از بديع ترين آثاري است كه درباره  نشر به زبان فارسي انتشار مي يابد ، جيسن ايستاين ، طراح كتاب هاي جيبي و از برجسته ترين ويراستاران  بزرگ ترين موسسه هاي انتشاراتي جهان ، در اين كتاب تصويري زنده ، پر نكته و بسيار آموزنده از گذشته ، اكنون و آينده نشر ارايه داده است ، او از تجربه هاي دست اول خود سخن گفته است و خوانندگان ايراني با اين كتاب مي توانند به پشت پرده نشر بروند و ناگفته هاي شنيدني و بسياري  را از زبان جيسن ايستاسن بشنوند .
اين كتاب در 1650 نسخه در 200 صفحه منتشر شده است .
" از باب قرائت اطفال " كتاب ديگري است كه توسط  اين انتشارات  منتشر شده است ، اين كتاب ، عنوان پژوهشي است  كه به ريشه هاي ارتباط مطبوعات پيش از مشروطه  به موضوع كودك و نوجوان مي پردازد .
اين پژوهش با بررسي نشريات و روزنامه ها در سالهاي  پيش از صدور فرمان مشروطيت ، نخستين مطالبي را كه با موضوع كودكان به انتشار رسيده است ، جست و جو و بررسي مي كند .
همچنين اولين نشريات ويژه نوجوانان را مورد معرفي و تحليل قرار مي دهد  ، در اين اثر ، اطلاعات جديد و ازشمندي در اختيار علاقمندان تاريخ ، مسايل فرهنگي ، ادبيات كودك و روزنامه نگاري قرار مي گيرد .
اين كتاب در 1650 نسخه و در 368 صفحه منتشر شده است .

 

 

 

کد مطلب 40967

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