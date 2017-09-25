روش «براکی تراپی» کم عارضه تر از رادیوتراپی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرید نژاد دادگر در آستانه برگزاری اولین سمینار تازه های بالینی وفیزیک براکی تراپی، افزود: براکی تراپی یکی از روش های موثر و پیشرفته درمان سرطان و در واقع یک نوع خاصی از پرتو درمانی کاملا موضعی و بمفهوم درمان از نزدیک است.

وی گفت: این درمان متاسفانه در کشور ما پیشرفت مطلوب را نداشته و توجه و سرمایه گزاری کافی در مورد این درمان نسبت به سایر روشهای درمانی سرطان مبذول نگردیده است.

نژاد دادگر افزود: تفاوت این روش با رادیوتراپی عادی در این است که ما در رادیوتراپی معمولی اشعه رادیو اکتیو را از خارج بدن بیمار توسط دستگاه های پیشرفته به منطقه بیماری و توموری که در بدن بیمار است، می تابانیم و این روش می تواند همراه با صدماتی به بافت های سالم بدن بیمار باشد.

وی ادامه داد: اما روش براکی تراپی این مزیت را دارد که ماده رادیو اکتیوی که قرار است بیمار را درمان کند مستقیما با روشهای ظریف و پیچیده وارد بدن بیمار شده و در داخل و نزدیک تومور و بافت بیماری قرار می گیرد، نتایج درمانی بسیار خوبی در انواع خاص سرطان مانند سرطان های پروستات، مری، دستگاه تناسلی زنان ،سرطان های انتهای روده ،نسج نرم و با روش های جدیدتر در سرطان پستان با این روش قابل دستیابی است.

نژاد دادگر افزود: در چند سال گذشته بعلت تحریم ها و مسائل بین المللی این روش درمان دچار محدودیت و نوساناتی گردید ولی در حال حاضر با رفع موانع نیاز به تسریع در راه اندازی و تجهیز و ارتقا مراکز درمان به این فناوری بشدت محسوس میباشد.

دبیر علمی سمینار تازه های بالینی و فیزیک براکی تراپی، اظهار داشت: امیدواریم تمامی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز براکی تراپی بسرعت وارد کشور شود ، همزمان نیاز است همکاران پزشک متخصص رادیوتراپی انکولوژی و فیزیک پزشکی ما که به صورت یک تیم عهده دار انجام این درمان هستند به آخرین اطلاعات این برنامه دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: این سمینار با همکاری و حضور مدرسین خارج از کشور و اساتید داخل کشور برگزار می شود .

صاحبنظران این رشته آخرین یافته های علمی روز را در اختیار همکاران پزشک و گروه فیزیک پزشکی قرار خواهند تابالاترین کیفیت درمان منطبق با استانداردهاه جهانی در اختیاربیماران عزیزمان کشورمان قرار گیرد.

نژاد دادگر تاکید کرد : تجهیز و ارتقا مراکز درمان سرطان با روش براکی تراپی نیازمند حمایت دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است .

وی در پایان گفت: پیام این کنگره تاکید بر جایگاه روش درمانی براکی تراپی و نیز وجود قابلیت و سطح بالای علمی مورد نیاز آن در داخل کشور و نیاز به حمایت تجهیزاتی و سازمانی جهت امکان ارائه بهترین کیفیت درمان در داخل میهن عزیزمان میباشد.

اولین سمینار تازه های بالینی و فیزیک براکی تراپی به همت مرکز آموزشی درمانی بوعلی و همکاری انجمن های سرطان، رادیوتراپی انکولولوژی و انجمن فیزیک پزشکی ایران و همچنین، واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ۴ تا ۶ مهر ماه ۹۶ در بیمارستان بوعلی تهران برگزار می شود.