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۳ مهر ۱۳۹۶، ۴:۲۲

دبیر علمی سمینار تازه های براکی تراپی مطرح کرد؛

روش «براکی تراپی» کم عارضه تر از رادیوتراپی

روش «براکی تراپی» کم عارضه تر از رادیوتراپی

دبیر علمی اولین سمینار تازه های براکی تراپی، گفت: روش براکی تراپی که ماده رادیو اکتیوی را مستقیما وارد بدن بیمار می کند، نتایج خوبی در درمان انواع خاص سرطان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرید نژاد دادگر در آستانه برگزاری اولین سمینار تازه های بالینی وفیزیک براکی تراپی، افزود: براکی تراپی یکی از روش های موثر و پیشرفته درمان سرطان و در واقع یک نوع خاصی از  پرتو درمانی کاملا موضعی و بمفهوم درمان از نزدیک است.

وی گفت: این درمان متاسفانه در کشور ما پیشرفت مطلوب را نداشته و توجه و سرمایه گزاری کافی در مورد این درمان نسبت به سایر روشهای درمانی سرطان مبذول نگردیده است.

نژاد دادگر افزود: تفاوت این روش با رادیوتراپی عادی در این است که ما در رادیوتراپی معمولی اشعه رادیو اکتیو را از خارج بدن بیمار توسط دستگاه های پیشرفته به منطقه بیماری و توموری که در بدن بیمار است، می تابانیم و این روش می تواند همراه با صدماتی به بافت های سالم بدن بیمار باشد.

وی ادامه داد: اما روش براکی تراپی این مزیت را دارد که ماده رادیو اکتیوی که قرار است بیمار را درمان کند مستقیما با روشهای ظریف و پیچیده وارد بدن بیمار شده  و در داخل و نزدیک تومور و بافت بیماری قرار می گیرد، نتایج درمانی بسیار خوبی در انواع خاص سرطان مانند سرطان های پروستات، مری، دستگاه تناسلی زنان ،سرطان های انتهای روده ،نسج نرم و با روش های جدیدتر در سرطان پستان با این روش قابل دستیابی است.

نژاد دادگر افزود: در چند سال  گذشته بعلت تحریم ها و مسائل بین المللی این روش درمان دچار محدودیت و نوساناتی گردید ولی در حال حاضر با رفع موانع نیاز به تسریع در راه اندازی و تجهیز و ارتقا مراکز درمان به این فناوری بشدت محسوس میباشد.

دبیر علمی سمینار تازه های بالینی و فیزیک براکی تراپی، اظهار داشت: امیدواریم تمامی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز براکی تراپی بسرعت وارد کشور شود ، همزمان نیاز است همکاران پزشک متخصص رادیوتراپی انکولوژی و فیزیک پزشکی ما که به صورت یک تیم عهده دار انجام این درمان هستند به آخرین اطلاعات این برنامه دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: این سمینار با همکاری و حضور مدرسین خارج از کشور و اساتید داخل کشور برگزار می شود .
صاحبنظران این رشته آخرین یافته های علمی روز  را در اختیار همکاران پزشک و گروه فیزیک پزشکی قرار خواهند تابالاترین کیفیت درمان منطبق با استانداردهاه جهانی در اختیاربیماران عزیزمان کشورمان قرار گیرد.

نژاد دادگر تاکید کرد : تجهیز و ارتقا مراکز درمان سرطان با روش براکی تراپی نیازمند حمایت دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است .

وی در پایان گفت: پیام این کنگره تاکید بر جایگاه روش درمانی براکی تراپی و نیز وجود قابلیت و سطح بالای علمی مورد نیاز آن در داخل کشور و نیاز به  حمایت تجهیزاتی و سازمانی جهت امکان ارائه بهترین کیفیت درمان در داخل میهن عزیزمان میباشد.

اولین سمینار تازه های بالینی و فیزیک براکی تراپی به همت مرکز آموزشی درمانی بوعلی و همکاری انجمن های سرطان، رادیوتراپی انکولولوژی و انجمن فیزیک پزشکی ایران و همچنین، واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ۴ تا ۶ مهر ماه ۹۶ در بیمارستان بوعلی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4096700
حبیب احسنی پور

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