به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ تقاضا برای نفت خام در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ با رشد اندکی نسبت به سال ۲۰۱۶ همراه بود و در ادامه سال با افزایش همراه شد.

بر اساس گزارش ماه سپتامبر دبیرخانه اوپک، تقاضا برای نفت در سه ماه نخست امسال، ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود که این رقم در سه ماه دوم به روزانه ۹۶ میلیون بشکه رسیده است. روند رو به رشد تقاضا در سال ۲۰۱۷، ادامه یافت و تقاضا برای نفت در سه ماه سوم، به رقم ۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به سه ماه دوم، ۶۰۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس پیش بینی دبیرخانه اوپک، تقاضا برای نفت در سه ماه چهارم ۲۰۱۷ به رقم ۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. به این ترتیب، میانگین تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۷، ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که نسبت به پارسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.