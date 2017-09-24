ضرورت افزایش حمایت های استانی از کمیته امداد هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید ظهر یک شنبه در جلسه تکریم و معارفه رئیس اداره کمیته امدادامام خمینی (ره) هشترود گفت: همه باید در جهت رضای الهی و جلب رضایت مردم تلاش کنیم و باید بدانیم خدمت به مردم هدف اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

مستفید با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) موسس نهادمقدس کمیته امدادبودافزود: باید درجهت اهداف وآرمان های بلند امام (ره) گام برداشته و درجهت رفاه حال نیازمندان بکوشیم وهمیشه درجهت تحقق منویات رهبری تلاش کنیم.

وی درادامه تاکید کرد: باید درمقابل مردم محترمانه پاسخگو بود وبه ارباب رجوع درموقع نیاز ومراجعه تکریم کرد.

فرماندار هشترود درآخر یادآورشد که بایستی اداره کل کمیته امداداستان حمایت بیشتری درشهرستان انجام دهد.

اعطای وام به نیازمندان آذربایجان شرقی

غلامعلی ملامهدی قائم مقام کمیته امداد استان نیز دراین جلسه گفت: کمیته امداد امام استان درجهت اعطا وام و حل مشکلات نیازمندان تلاش خواهد کرد.

وی با اشاره به رسالت سنگین کمیته امداد خواست خیرین دست یاری داده و بانکها درخصوص ضمانت بانکی مددجویان همکاری لازم را انجام دهند.

لازم به ذکراست درآخر جلسه طی حکمی ازسوی مدیر کل کمیته امداد امام (ره) شهرام آسیابی به عنوان رئیس جدید کمیته امداد هشترود معرفی و از خدمات چندین ساله مسلم رضایی تجلیل شد.