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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان:

زنان و جوانان در تصمیم‌گیری‌های شهر اصفهان سهیم باشند

زنان و جوانان در تصمیم‌گیری‌های شهر اصفهان سهیم باشند

اصفهان - رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه زنان و جوانان باید در تصمیم‌گیری‌ها سهیم باشند، گفت: لازم است تلاش‌های مضاعف برای ترویج احترام به حقوق زنان صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر ملت ظهر یکشنبه در ششمین جلسه علنی از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس و تسلیت ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش با اشاره به اینکه استفاده از تجربیات ارزشمند تمام گروه‌هایی که در ادوار گذشته برای تعالی و رشد اصفهان کوشیده‌اند برای اعضای شورای شهر اصفهان در پنجمین دوره بسیار مهم است، اظهار داشت: ما همه توان خود را بکار می‌گیریم تا رشد و پیشرفت کلانشهر اصفهان سرعت گیرد و با آمیختن تجربه، تخصص و با رعایت استانداردهای روز دنیا در مدیریت شهری، اصفهان را زیبا تر از گذشته برای زندگی ایده آل مردمانی مهربان و هنرپرور آماده سازیم.

وی بهره‌گیری از توان نخبگان، کشف استعدادها و پرورش مدیران کارآمد و خلاق در ارتقای کیفی و کمی مطابق با توسعه یافتگی را از راهکارهای موفقیت در اجرای برنامه‌های مهم شهری اعلام کرد و افزود: رفع مشکل حاشیه نشینی با مرتبه اجرایی فوری و ارتقاء کیفی شاخص‌های شهرنشینی عناوین و رویکردهای مطالعاتی و در نهایت اجرای سیستم یکپارچه و شفاف مدیریتی شهری جدید در دستورکار شورای شهر در این دوره است.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات جهانی شهر اصفهان با دیگر شهرهای جهان و از جمله خواهر خوانده‌ها مورد تاکید است، ابراز داشت: این برنامه در اولویت برنامه‌های شورای پنجم این شهر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه آرزو داریم با تلاش مسئولان در سطح استانی و ملی بار دیگر زاینده ‌رود برای همیشه در شهر اصفهان جاری شود، تصریح کرد: همچنین در نظر داریم حساسیت عموم مردم را نسبت به حفظ محیط زیست، افزایش کیفیت هوا و حفاظت از میراث طبیعی و همگانی افزایش دهیم.

ملت با تاکید بر اینکه زنان و جوانان باید در تصمیم‌گیری‌های شهر اصفهان سهیم باشند، گفت: مایه تاسف است که امروزه پایه‌های بنیان خانه و خانواده سست و لرزان شده است و خطر فروپاشی آن تهدید بزرگی برای زندگی سالم بشر است و تاکید می‌کنم که به همین دلیل همگان همت ذاتی و عملی خویش را برای ایجاد شهری شاد، بانشاط و توسعه یافته با رویکرد فناورانه به فرصت‌ها، فارغ از استانداردهای دوگانه را به کار بندیم و همچنان لازم است تلاش‌هایی مضاعف برای ترویج احترام و گسترش حقوق زنان مطابق با نگاه ملی – اسلامی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: امروز راه حل موثری جز توسعه تفاهم در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تاکید بر مزیت‌های شهر همچون گردشگری و صنایع دستی برای استقرار بیشتر آسایش و رفاه متناسب و توسعه مدنیت چه در صحنه ملی و چه در پهنه استانی و شهرنشینی پیش روی ما قرار ندارد.

کد مطلب 4096704

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