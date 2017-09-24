به گزارش خبرنگار مهر، نصیر ملت ظهر یکشنبه در ششمین جلسه علنی از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس و تسلیت ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش با اشاره به اینکه استفاده از تجربیات ارزشمند تمام گروه‌هایی که در ادوار گذشته برای تعالی و رشد اصفهان کوشیده‌اند برای اعضای شورای شهر اصفهان در پنجمین دوره بسیار مهم است، اظهار داشت: ما همه توان خود را بکار می‌گیریم تا رشد و پیشرفت کلانشهر اصفهان سرعت گیرد و با آمیختن تجربه، تخصص و با رعایت استانداردهای روز دنیا در مدیریت شهری، اصفهان را زیبا تر از گذشته برای زندگی ایده آل مردمانی مهربان و هنرپرور آماده سازیم.

وی بهره‌گیری از توان نخبگان، کشف استعدادها و پرورش مدیران کارآمد و خلاق در ارتقای کیفی و کمی مطابق با توسعه یافتگی را از راهکارهای موفقیت در اجرای برنامه‌های مهم شهری اعلام کرد و افزود: رفع مشکل حاشیه نشینی با مرتبه اجرایی فوری و ارتقاء کیفی شاخص‌های شهرنشینی عناوین و رویکردهای مطالعاتی و در نهایت اجرای سیستم یکپارچه و شفاف مدیریتی شهری جدید در دستورکار شورای شهر در این دوره است.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات جهانی شهر اصفهان با دیگر شهرهای جهان و از جمله خواهر خوانده‌ها مورد تاکید است، ابراز داشت: این برنامه در اولویت برنامه‌های شورای پنجم این شهر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه آرزو داریم با تلاش مسئولان در سطح استانی و ملی بار دیگر زاینده ‌رود برای همیشه در شهر اصفهان جاری شود، تصریح کرد: همچنین در نظر داریم حساسیت عموم مردم را نسبت به حفظ محیط زیست، افزایش کیفیت هوا و حفاظت از میراث طبیعی و همگانی افزایش دهیم.

ملت با تاکید بر اینکه زنان و جوانان باید در تصمیم‌گیری‌های شهر اصفهان سهیم باشند، گفت: مایه تاسف است که امروزه پایه‌های بنیان خانه و خانواده سست و لرزان شده است و خطر فروپاشی آن تهدید بزرگی برای زندگی سالم بشر است و تاکید می‌کنم که به همین دلیل همگان همت ذاتی و عملی خویش را برای ایجاد شهری شاد، بانشاط و توسعه یافته با رویکرد فناورانه به فرصت‌ها، فارغ از استانداردهای دوگانه را به کار بندیم و همچنان لازم است تلاش‌هایی مضاعف برای ترویج احترام و گسترش حقوق زنان مطابق با نگاه ملی – اسلامی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: امروز راه حل موثری جز توسعه تفاهم در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تاکید بر مزیت‌های شهر همچون گردشگری و صنایع دستی برای استقرار بیشتر آسایش و رفاه متناسب و توسعه مدنیت چه در صحنه ملی و چه در پهنه استانی و شهرنشینی پیش روی ما قرار ندارد.