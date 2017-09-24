به گزارش خبرنگار مهر، سید جمالالدین میرمحمدی ظهر یکشنبه در گردهمایی مشترک روسا و اعضای ستادهای صیانت از حقوق شهروندی و شورای امر به معروف همدان با اشاره به اینکه باید فلسفه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود، اظهار داشت: قرآن؛ امر به معروف را یک امر رشد آفرین و سالمساز معرفی کرده است.
وی امر به معروف را یک رواندرمانی در تمام حوزهها دانست و بابیان اینکه راهها با امر به معروف امن میشود، گفت: در سایه امر به معروف و نهی از منکر نظریههای اقتصادی، سیاسی، علمی و اجتماعی به نتیجه میرسند.
میرمحمدی باتاکید براینکه به همان اندازه که در برخی حوزهها موفق به تبیین امر به معروف ونهی از منکر نشدهایم به همان اندازه عقب ماندهایم، گفت: نگاههای سیاسی مختلف در سایه امر به معروف و نهی از منکر در امان خواهند بود.
گاهی اوقات از به زبان آوردن امر به معروف و نهی از منکر واهمه داریم
معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور حاکمان و دولتمردان، دانشمندان و مردم را سه مخاطب امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و با بیان اینکه متاسفانه گاهی اوقات از به زبان آوردن امر به معروف و نهی از منکر واهمه داریم، اظهار داشت: دولت و حکومت باید مدعی امر به معروف و نهی از منکر باشد.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید توجه ویژهای به حوزه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند چراکه امر به معروف و نهی از منکر باید وجدانی انجام شود نه بخشنامهای، گفت: امر به معروف ونهی از منکر نیازمند فرهنگسازی و آموزش است.
میرمحمدی تاکیدکرد: آن طور که باید در حوزه امر به معروف و نهی از منکر بودجه و امکانات لحاظ نمی شود اما به عنوان یک حرکت اجتماعی باید در تبیین آن احساس مسئولیت کنیم.
نخبگان امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ترویج دهند
میرمحمدی باتاکید براینکه نخبگان باید امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ترویج دهند چراکه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند نگاه و توجه علمی و فرهنگی است، گفت: حوزه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند، تولید فکر، فرهنگسازی و جریانسازی فرهنگی است.
وی با بیان اینکه حوزههای علمیه و دانشگاه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کمکاری کردهاند، گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید به عنوان یک فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.
معاون فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور باتاکید براینکه این حوزه نیازمند نگاه ایجابی است و بیشتر به مسائل جزئی پرداخته شده در حالی که باید کلی نگر بود، گفت: باید مصداقهای امر به معروف و نهی از منکر را برای جوانان بیان کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاهها باید پایاننامهها را به سوی امر به معروف و نهی از منکر سوق دهند، تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر نیازمند نظریهپردازی و فعالیتهای علمی است.
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