تداوم پیشروی های ارتش سوریه در حومه حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه به عملیات خود ضد داعش در حومه شرقی حمص ادامه داد و الصفوانیه، المکرمیه، رسم سوید، بلندی رجم الشاره و جوره نزال در جنوب شرق جب الجراح را به کنترل خود درآورد.

در جریان این عملیات شمار زیادی از داعشی ها کشته و زخمی شدند و ادوات آنها منهدم شد.

از سوی دیگر منابع سوری از تسلط ارتش سوریه بر روستای معدان و چند روستای دیگر در حومه شرقی الرقه خبر دادند و اعلام کردند که ارتش سوریه به حضور داعش در این منطقه پایان داد.

شایان ذکر است که قبلا نیروهای ارتش سوریه توانستند به صورت کامل کنترل حومه شرقی رقه از جمله منطقه معدان یکی از مهم ترین پایگاه های داعش در این منطقه را به دست بگیرند.

این موفقیت بعد از آن صورت گرفت که نیروهای سوری حاضر در شرق رقه به نیروهایی که از حومه غربی دیر الزور می آمدند رسیدند. بدین ترتیب ارتش سوریه کنترل بخش جنوبی رود فرات را به صورت کامل در دست گرفت.

اسپوتنیک نیز گزارش داد که ارتش سوریه همچنین در ادامه پیشروی خود در حومه شمالی حماه بر دو روستای قبیبات و ام حارتین بعد از به دست گرفتن کنترل تپه الاسود واقع در حومه حماه مسلط شده و مواضع عناصر مسلح در اللطامنه و کفر زیتا واقع در حومه شمالی حماه را زیر آتش توپخانه خود قرار داد. حملات نیروی هوایی ارتش نیز موجب هلاکت تعدادی از عناصر جبهه النصره در این منطقه شده است.