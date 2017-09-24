پیش بینی برداشت ۲۲۰ هزار تن سیب در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طهرانی پور بعد از ظهر یک شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران با بیان این که شهرستان دماوند سه دوره درتولید محصول سیب عنوان نمونه کشوری را به خود اختصاص داده است، گفت: در این شهرستان بالغ بر ۹۱۱۲ هکتار باغات بارور داریم که از این میزان اراضی بالغ بر ۶۸۰۰ هکتار به کشت سیب اختصاص یافته است و حدود ۲۰ نوع سیب تجاری با کیفیت ملی وجهانی در این باغ ها تولید می شود.

وی گفت: از این مقدار ۱۰۰۰ هکتار از انواع سیب پایه رویشی هستند، که تراکم کشت بیشتر نسبت به سیب سنتی دارند و دارای محصول بیشتر بوده و مقرون به صرفه تر می باشند.

طهرانی پور اظهار داشت: پیش بینی می کنیم، در سال جاری بالغ بر ۲۲۰ هزار تن سیب در این شهرستان برداشت شود، که این میزان ۸ درصد تولید کشور را شامل می شود.

وی با بیان این که میانگین برداشت سیب در سطح شهرستان دماوند، بسیار بیش تر از میانگین کشوری است، گفت: این میانگین در دماوند ۳۵ تن در هکتار، در استان تهران ۳۰ تن در هکتار و در سطح کشور ۱۶ تن در هکتار است.

طهرانی پور گفت: البته رکورد برداشت سیب در سطح، در دماوند بسیار بیش از این مقدار بوده و رکورد ۱۵۰ تن در هکتار نیز در این شهرستان در سنوات گذشته به ثبت رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: یکی از دلایل مهم این تولید بالا مشارکت مستمر وخوب بین بهره برداران و کارشناسان فنی جهاد کشاورزی شهرستان است، که این امر سبب می شود کلیه باغات این شهرستان تحت شبکه مراقبت و پیش آگاهی آفات قرنطینه ای و غیر قرنطینه ای قرار گیرند و بالغ بر ۵۰ درصد از این اراضی زیر نظر بیمه محصولات کشاورزی هستند.

وی گفت :به علت جایگاه خوب تولید سیب در این شهرستان جشنواره ای تحت عنوان جشنواره سیب از ۲۵ مهر لغایت پایان مهر برگزار می شود و از شرکت کنندگان دعوت خواهد شد، برداشت آزاد خود را درباره تصویر زیبایی که از شهرستان دماوند بروی کارت دعوت جشنواره ترسیم شده است، را به دبیر خانه جشنواره واقع در جهاد کشاورزی دماوند ارسال کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند اظهار داشت: به بهترین برداشت آزاد، هدیه ای اهدا شده و مقاله وی در جشنواره ارایه می شود.

طهرانی پور در پایان افزود: نمایشگاهی در کنار این جشنواره بر پا می شود و دستاوردهای کشاورزی و به ویژه دستاوردهایی که می تواند در صنعت تبدیلی، تکمیلی و دفع آفات و تغذیه محصول سیب به بهره برداران کمک کند، را به نمایش می گذارد.