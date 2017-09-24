اعزام ۱۲۰ مبلغ به مجالس عزاداری هشترود طی ایام ماه محرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یعقوب اباذری ظهر یک شنبه از اعزام بیش از ۱۲۰ مبلغ و مبلغه برای تبلیغ در دهه اول محرم به مساجد وحسینیه های شهر و روستاهای شهرستان هشترود خبر داد.

وی با تسلیت فرارسیدن ماه محرم گفت: برای فعالیت در دهه اول اول ماه محرم الحرام بیش از ۱۲۰ نفر از مبلغین و مبلغات فرهنگ حسینی اعم از روحانیون بومی و غیربومی جهت تبیین و تبلیغ احکام و معارف اسلامی و همچنین تبیین نهضت خونین سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به مساجد و حسینیه های شهر و روستاهای شهرستان هشترود اعزام شدند.

وی اظهار داشت: درایام تبلیغی ماه محرم امسال، بی سابقه ترین اعزام مبلغ را درشهرستان هشترود داشته ایم و روحانیون علاوه بر اقامه نمازجماعت در مساجد و حسینیه ها، جلسات وعظ و خطابه واحکام و اخلاق برگزار می کنند.

اباذری افزود: یکی ازمشکلات فرهنگی وتبلیغی پیش رونبود امکانات لازم برای اعزام مبلغین برای مناطق محروم درسایر ایام سال است وباتوجه به گسترش روزافزون شبکه های ماهواره ای واجتماعی درروستاها وتهدیدات جدی اخلاقی وفرهنگی برای جوانان و نوجوانان مسئولین باید سازمان تبلیغات اسلامی را در این زمینه مهم یاری کنند.