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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

۸۰۴ دبستان در مازندران چندپایه است

۸۰۴ دبستان در مازندران چندپایه است

ساری - مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران، با اشاره به فعالیت سه هزار و ۹۹۴ مدرسه در استان گفت: ۸۰۴ مدرسه در استان در مقطع ابتدایی چندپایه هستند.

به گز آرش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان شمار دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید را ۵۲۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از مجموع دانش‌آموزان بیش از ۴۲ هزار نفر کلاس اولی، ۲۵۸ هزار نفر مقطع ابتدایی، ۱۲۲ هزار نفر متوسط اول و بیش از ۹۰ هزار نفر در مقطع متوسطه دوم تحصیل می‌کنند.

وی شمار معلمان و نیروی آموزشی و انسانی را بیش از ۳۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۵۱ درصد بانوان و ۴۹ درصد مردان بوده و ۲۵ هزار نفر از این نیروها را معلمان تشکیل می هند..

قاسمی به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: ۲.۱۸ درصد نیروها دارای مدرک کمتر از دیپلم، شش درصد مقطع دیپلم، ۸.۷۲ فوق‌دیپلم، ۶۰.۳۳ درصد کارشناسی، ۲۱.۸۲ درصد کارشناسی ارشاد و ۴۱ در هزارم مدرک دکترا دارند و درمجموع بیش از ۸۱ درصد همکاران مدرک بالاتر از کارشناسی و ۸۷ درصد معلمان مدرک بالاتر از لیسانس دارند.

وی تعداد مدارس را سه هزار و ۹۹۴ مدرسه اعلام کرد و گفت: دو هزار و ۱۱۹ مدرسه در مقطع ابتدایی است و میانگین تراکم دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی ۲۳.۵۶، در متوسط اول ۲۴.۹۷ و در متوسطه دوم ۲۲.۲۸ و در فنی و حرفه‌ای ۱۷.۹ درصد است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران شمار مدارس زیر ۱۰ نفر ۱۷۳ مدرسه اعلام کرد و گفت: ۵۹۲ دانش‌آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند و ۱۰ مدرسه دارای تک دانش‌آموز، ۸۰۴ مدرسه چندپایه بوده که ۳۷ درصد مدارس ابتدایی را تشکیل می‌دهند و درمجموع ۶ درصد دانش‌آموزان ابتدایی را شامل می‌شوند.

کد مطلب 4096722

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