سارق منزل در میامی با اتهام قتل عمد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد احمد حاج پروانه بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح خبر دستگیری سارق منزل در یکی از مناطق میامی، ابراز داشت: در اجرای طرح های انتظامی و پیشگیرانه با اطلاع از حضور یک سارق منزل و همچنین متهم به قتل عمد، موضوع شناسایی و دستگیری متهم مذکور در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی و با انجام اقدامات پلیسی متهم مورد تعقیب قرار گرفت که فرد مذکور با رویت ماموران متواری و با اقدام به موقع پلیس پس از مقاومت زیاد دستگیر شد.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه در بازرسی های اولیه از منزل متهم مقادیر زیادی اقلام خرد و مهم سرقتی از جمله یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد، ابراز داشت: این فرد در بازجویی و تحقیقات صورت گرفته، به سرقت منزل و قتل عمد در یکی از شهرستان های همجوار اعتراف کرد.

حاجی پروانه بابیان اینگه پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت به طور جدی برخورد می کند، تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی، تشریح صحنه سرقت انجام و متهم پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شد.

وی افزود: دستگیری متهم قبل از شکایت مالباختگان بوده و شکات پرونده قبل از طرح موضوع با دستگیری متهم و کشف اموال مسروقه مواجه شده است.