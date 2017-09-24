نوزدهمین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر یک شنبه در نشست هماهنگی برگزاری نوزدهمین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب با بیان اینکه لازمه تندرستی، سلامتی و جلوگیری از بیماری های قلبی افزایش تحرک و انجام ورزش است؛ اظهار کرد: دوچرخه سواری یکی از ابزارهای لازم برای این تندرستی است که بنابی ها از آن استفاده می کنند.

وی سپس به ضرورت ترویج فرهنگ پیاده روی و استفاده از دوچرخه در جامعه برای افزایش سلامتی اشاره و تصریح کرد: مردم بناب در کنار سایر مزیت ها و قابلیت های خود که به عنوان یک شهرستان توسعه یافته است، به «شهر دوچرخه» نیز معروف است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب همچنین با اذعان به اینکه مسیر مخصوص دوچرخه سواری در این شهرستان نداریم؛ افزود: باید این نقص را قبول کنیم که مسیر لازم برای دوچرخه سواری ایجاد نکرده ایم و نتوانسته ایم مسیر ویژه دوچرخه سواری ایجاد کنیم.

افتخار شهر دوچرخه به نام بناب است

فرج اللهی بیان کرد: افتخار شهر دوچرخه به نام بناب است و علیرغم اینکه اقدامات لازم برای ثبت ملی دوچرخه سورای بناب صورت گرفته است ولی از روند کند پیگیری مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گله مند هستیم که این ثبت تاکنون صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و نحوه استفاده از دوچرخه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در بحث رویداد «تبریز۲۰۱۸» برگزاری همایش دوچرخه سواری در مسیر جنوب استان پیش بینی شده است، امیدواریم مرحله اختتامیه این همایش در رویداد «تبریز ۲۰۱۸» در شهرستان بناب باشد و این شهرستان آمادگی خود را جهت برگزاری هرچ بهتر و باشکوه تر این همایش اعلام می کند.

فرماندار بناب در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از توجهات ویژه اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب یادآور شد: جا دارد برای فرهنگ سازی این همایش در سراسر کشور همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب بصورت زنده از شبکه های مختلف رسانه ملی نیز پخش شود.

انجام طرح مطالعات ترافیک دوچرخه در بناب

این گزارش می افزاید، سرپرست شهرداری بناب نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت و امکانات شهرستان بناب گفت: بناب در کنار تمام ظرفیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که دارد، در ۲ بحث «کباب بناب» و «دوچرخه بناب» نیز به صورت ویژه مطرح است و جشنواره بزرگ دوچرخه سواری بناب نیزتوانسته است به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی، ورزشی و برند برتر شهرستان بناب مطرح شود.

نادر داوودی افزود: در کنار برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری شهرداری بناب طرح مطالعات ترافیک دوچرخه را نیز انجام داده و توانسته است ۱۰ ایستگاه دوچرخه در سطح شهر برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری آماده و راه اندازی کند.

وی اذعان کرد: استفاده از دوچرخه در بناب به صورت خودجوش است و انتظار داریم صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برای هرچه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن نوزدهمین همایش بزرگ دوچرخه سواری چند روز قبل از همایش اقدام به تبلیغ و اطلاع رسانی زمان برگزاری همایش بکند.

داوودی سرپرست شهرداری بناب تصریح کرد: قرار است برای این همایش از مسئولان سازمان شهرداری های کشور نیز حضور یافته و برای تهیه هدایا و جوایز همایش مساعدت هایی هم داشته باشند.

این گزارش حاکی است، قرار است نوزدهمین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب که همه ساله در این شهرستان برگزار می شود، ۲۸ مهرماه جاری در سطح این شهرستان برگزار شود.

گفتنی است، شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب واقع در ۱۱۰ کیلومتری جنوب استان آذربایجان شرقی بلحاظ داشتن بیش از ۴۰ هزار دستگاه انواع دوچرخه، استفاده اکثر مردم از آن در امورات روزمره و نیز برگزاری سالانه همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب به عنوان «شهر دوچرخه» معروف و زبانزد است.