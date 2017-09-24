به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، میشل عون رئیس جمهور لبنان گفت: لبنانی ها اراده زندگی دارد و می تواند بر همه تهدیدات فائق آیند.

وی افزود: ما برای دفاع از خودمان باید دائما آماده باشیم.

عون تاکید کرد: بر عکس آنکه می گویند ما دخالتی از سوی ایران در امور داخلی لبنان مشاهده نکرده ایم.

وی گفت: از بین رفتن خطر داعش و جبهه النصره به برکت وحدت ملت و عملیات ارتش لبنان میسر شد.

رئیس جمهور لبنان بیان کرد: ما ضد اقدامات صهیونیست ها و نقض مکرر حریم هوایی مان به سازمان ملل شکایت کرده ایم و امیدواریم که تدابیری ضد اسرائیل اتخاذ شود.