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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۴

میشل عون: ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کند

میشل عون: ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کند

رئیس جمهور لبنان اعلام کرد بر عکس آنکه می گویند ما دخالتی از سوی ایران در امور داخلی لبنان مشاهده نکرده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، میشل عون رئیس جمهور لبنان گفت: لبنانی ها اراده زندگی دارد و می تواند بر همه تهدیدات فائق آیند.

وی افزود: ما برای دفاع از خودمان باید دائما آماده باشیم.

عون تاکید کرد: بر عکس آنکه می گویند ما دخالتی از سوی ایران در امور داخلی لبنان مشاهده نکرده ایم.

وی گفت: از بین رفتن خطر داعش و جبهه النصره به برکت وحدت ملت و عملیات ارتش لبنان میسر شد.

رئیس جمهور لبنان بیان کرد: ما ضد اقدامات صهیونیست ها و نقض مکرر حریم هوایی مان به سازمان ملل شکایت کرده ایم  و امیدواریم که تدابیری ضد اسرائیل اتخاذ شود.

کد مطلب 4096727

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