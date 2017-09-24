به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد: همه پرسی اقلیم کردستان عراق غیرقانونی و نتیجه آن بی اهمیت است.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: همه پرسی اقلیم کردستان عراق نوعی ماجراجویی به شمار می رود.

«بنعلی ایلدریم» که در ششمین کنگره فوق العاده حزب حاکم عدالت و توسعه سخن می گفت، در ادامه افزود: هرگونه تغییری در وضعیت مرزهای جنوبی ترکیه را نخواهیم پذیرفت.

وی تصریح کرد: تبعات و تحولات احتمالی پس از این همه پرسی برعهده مسئولان اداره اقلیم کردستان عراق است که بدون توجه به مخالفت‌های بین المللی و منطقه ای و برخلاف خواسته مردم دنیا و سازمان ملل اصرار به برگزاری آن دارند.

لازم به ذکر است، اقلیم کردستان عراق علیرغم مخالفت های گسترده منطقه ای و بین المللی فردا ۲۵ سپتامبر را به عنوان روز برگزاری همه پرسی جدائی از عراق اعلام کرده است.