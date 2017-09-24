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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۰

دو شرکت هواپیمایی ترکیه پروازهای خود به اربیل را متوقف کردند

دو شرکت هواپیمایی ترکیه پروازهای خود به اربیل را متوقف کردند

منابع محلی از توقف پروازهای دو خط هوایی ترکیه به اربیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دو خط هوایی ترکیه «ترکیش ایرلاین» و «اطلس ترکیه» پروازهای خود به اربیل را متوقف کردند.

پیش از این نیز شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که مرزهای هوایی ایران با اقلیم کردستان را مسدود کرده است. 

همه پروازهای ایران به مقصد سلیمانیه و اربیل و پروازهای عبوری ازفضای ایران که از مبدا اقلیم کردستان هستند متوقف می شود. 

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در این خصوص گفت: به درخواست دولت مرکزی عراق، کلیه پروازهای ایران به مقصد فرودگاه های سلیمانیه و اربیل و همچنین پروازهای عبوری ازفضای کشورمان از مبداء اقلیم کردستان متوقف شد.

کد مطلب 4096734

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