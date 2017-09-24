به گزارش خبرنگار مهر، کوروش محمدی ظهر یکشنبه در ششمین جلسه علنی از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) و همچنین تبریک بازگشایی مدارس با اشاره به وجود برخی مشکلات ارتباطی بین والدین و فرزندان در فضای خانوده و نیز عدم کارآمدی ۱۰۰ درصدی نظام کهنه و غیر پویای تعلیم و تربیت کشور اظهار داشت: این روزها احتمال شیوع برخی آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، خشونت و خروج از هنجارهای اجتماعی و نیز بروز آسیب‌های ناظر بر سلامت روان از قبیل افسردگی و اضطراب و سایر اختلالات روانشناختی که یک نمونه آن در سال‌های اخیر به صورت رفتارهای نامتعارف و خودزنی‌های مازوخیست گونه در بین برخی دانش‌آموزان مشاهده شده، وجود دارد و از این رو باید خانواده‌ها در این خصوص اطلاعات لازم را داشته باشند.

وی افزایش دانش اجتماعی خانواده‌ها، آموزش مهارت‌های مهم به دانش‌آموزان، تعمیق روابط اصولی و موثر بین اعضای خانوده و تقویت پیوند واقعی و نه صوری مدرسه و خانواده را از راهکارهای افزایش هوشیاری جامعه و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی عنوان کرد و ابراز داشت: ظرفیت تحقق این امر در استان اصفهان وجود دارد و تنها راهکار تحقق آن نیز همکاری و همدلی نهادهای ذی ربط است.

جامعه شهری اصفهان نیازمند نشاط و سرزندگی است

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه جامعه شهری اصفهان امروز بیش از هر زمانی به نشاط و سرزندگی نیازمند است، ادامه داد: آمار ها از میزان افسردگی‌ها، اعتیاد، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و خیابانی نشان می‌دهند که همه دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی و به طور خاص شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری اصفهان باید در این راستا بدون تعلل و حتما با نگاهی کارشناسی وارد میدان شده و در راستای ایجاد و تقویت نشاط اجتماعی و مولفه های آن در جامعه شهری اصفهان چاره اندیشی کنند.

وی با اشاره به اینکه همه ما می‌دانیم که اصفهان یکی از مذهبی‌ترین و مقیدترین مردمان ایران زمین را داراست و با توجه به این موضوع ورود به مباحث نشاط آفرینی بدون تردید باید با بهره‌گیری از ظرفیت مذهبی و قیودات دینی مردم متدین اصفهان همراه باشد، تصریح کرد: اما باید توجه داشته باشیم که نشاط اجتماعی هرگز جدای از نشاط مسلمانی نبوده و نیست.

محمدی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان باید در موضوعات فرهنگی و اجتماعی با نگاهی انسان محور تغییرات اساسی را در شکل و محتوای برنامه‌های موجود مطابق با نظریات نافذ صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی اعمال و به سمت مدلیزاسیون نمودن فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی گام بردارد، تصریح کرد: با این روش می‌توان از اعمال سلیقه‌ها و محدودیت‌های فکری در این حوزه پیشگیری شود.

آمارها بیانگر افزایش آسیب‌های اجتماعی در اصفهان است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه آمارهای ناشی از برخی مطالعات و نیز مشاهدات در سطح شهر اصفهان حاکی از افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی در کلانشهر اصفهان است، اضافه کرد: اخبار مربوط به آسیب‌هایی همچون طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی با جمعیتی حدود نیم میلیون، نقاط بحران شهری و انحرافات اخلاقی و نیز تکدی گری و کودکان کار بسی نگران کننده است و شناسایی بیش از ۴۰۰ نقطه بحرانی و نیز حدود ۷۰ هزار زن سرپرست خانوار در سطح شهر در کنار حجم بالای تکدی‌گری در کسوت متکدیان نوین و قدیم، در این زمان بیش از هر زمان دیگری این واقعیت را فریاد می‌زند که شورای شهر تنها شورای شهرداری نیست بلکه شورای شهر به معنای واقعی است.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: این مهم این تکلیف را برای شورای پنجم بسی سنگین‌تر می‌کند که از همه ظرفیت‌های نظارتی و قانونی شورای شهر باید بهره جست و در این راستا هماهنگی و هارمونی بین دستگاه‌های مرتبط با شورای پنجم بسیار موثر خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان شهرداری اصفهان باید ضمن ایجاد تعادل و موازنه مبتنی بر عدالت اجتماعی در توزیع خدمات و امکانات در همه مناطق شهری اصفهان، به منظور کاهش حاشیه‌نشینی و جلوگیری از شکل گیری حاشیه‌های جدید هر چه سریعتر نسبت به اجرای طرح تفصیلی و ایجاد کمربند سبز شهر اصفهان اقدام کنند، گفت: با این اقدام توسعه شهر نیز ساماندهی خواهد شد.

زاینده‌رود امروزه به عنوان بزرگترین معضل و مطالبه مردم اصفهان مطرح است

محمدی با بیان اینکه زاینده رود امروزه به عنوان بزرگترین معضل و مطالبه مردم اصفهان مطرح است، تاکید کرد: قطعا بر کسی پوشیده نیست که زاینده رود بخش تفکیک ناپذیر روح و روان و تاریخ پرفراز و نشیب و افتخار آفرین مردم اصفهان است و زاینده رود میزبان اصلی مردم و شناسنامه شهر اصفهان است.

وی با تاکید بر اینکه در اصفهان با مشکلات زیست محیطی در عرصه فضاهای سبز و باغات و جنگل‌های طبیعی اصفهان مواجه هستیم که بخشی از این نعمت‌های الهی را در راستای اقدامات توسعه‌ای به ویژه در حاشیه کوه صفه از دست داده‌ایم، افزود: لازم است تا مسئولین صنعت، معدن، تجارت استان، شهرداری و مدیریت ترافیک و حمل و نقل اصفهان و نیز شورای پنجم در این زمینه برنامه ریزی و اقدامات عاجل با هدف کاهش آلاینده های صنعتی، توقف تخریب منابع محدود تامین اکسیژن اصفهان در لوای فعالیت های توسعه ای و رفاهی و نیز سازماندهی ترافیک و حمل و نقل شهری را معمول کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه قطعا بدون مشارکت مردم مجموعه شورای شهر و مدیریت شهری اصفهان نمی‌تواند در دستیابی به اهداف خویش توفیق حاصل کند، گفت: با توجه به این موضوع باید از تمام ظرفیت فکری و همراهی و مشارکت فعال مردم در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه خدمات و مدیریت شهری بهره گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا احیای طرح انجمن های شورایاری محلات اصفهان ساز و کار ارزنده و موثری است که علیرغم وجود کاستی‌ها در اجرا، اما در نوع خود فرصتی شایسته است که باید در اسرع وقت در دستور کار شورای پنجم قرار بگیرد، اظهار داشت: این گام می تواند در جهت شفاف سازی روابط بین مردم و شهرداری ها و نیز شورای شهر بسیار موثر واقع شود.

محمدی با اشاره به اینکه در کنار فعال‌سازی شورایاری‌های محلات شهری، معتقدم که نباید از نقش بی بدیل NGOها، رسانه‌ها و خبرنگاران، انجمن‌های خیریه و مجامع معتمدین محلی در پیشبرد اهداف و نیز شفاف‌سازی هرچه بیشتر امور غافل شد، افزود: با توجه به این موضوع لازم است تا شورای پنجم و در کنار آن مدیریت شهری اصفهان از این نهادهای مردمی به عنوان بازوان خود در جهت دستیابی به اهداف و برنامه ها حمایت موثر به عمل آورند.

جوان سازی کادر مدیریتی و حذف نگاه‌های جنسیتی در شهرداری مورد توجه باشد

وی با تاکید بر اینکه امروزه در همه جای دنیا تلاش می شود تا با جوان سازی کادرهای مدیریتی و حذف نگاه‌های جنسیتی، شایسته سالاری را مبنای دستیابی به اهداف و تضمین موفقیت قرار بدهند، تصریح کرد: متاسفانه در جامعه ما و به طور خاص در حوزه مدیریت شهری از ظرفیت جوانان و زنان کمتر استفاده می شود و همواره خسارات سنگینی را از نبود این دو قشر ارزشمند، متوجه خویش ساخته ایم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه از مدیریت شهری اصفهان مجدانه درخواست دارم که در راستای عمل به شعائر و برنامه‌های توسعه‌ای، از ظرفیت نیروهای جوان و به ویژه زنان توانمند و شایسته براساس تخصص و توانمندی هایشان در همه رده های مدیریتی اعم از شهرداری مناطق و مدیریت های ستادی با اعتماد کامل استفاده کنند، گفت: همه آحاد شهروندان جامعه حق دارند که از تسهیلات رفاهی و عمومی مدیریت شهری بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در شکل‌گیری بخش اعظمی از بافت شهری و ایجاد بسیاری از اماکن و خدمات عمومی اصفهان هیچ حقی برای معلولین و جانبازان عزیز، روشندلان و به عبارتی مجموعه توانخواهان جامعه دیده نشده است.

محمدی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری اصفهان با وجود پتانسیل عظیم این شهر در جذب توریست داخلی و خارجی، متاسفانه عملا از کمترین ظرفیت فعال خود برخوردار است، اظهار داشت: همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع و از جمله شهرداری اصفهان باید با همکاری سایر دستگاه ها، در احیای این صنعت با نگاهی به معرفی برند شهری اصفهان، کارآفرینی و ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه شهری و نیز توسعه این صنعت در همه نقاط شهری اصفهان اهتمام ورزد.

وی اضافه کرد: در راستای اثبات التزام اعتقادی و عملی شورای شهر و مدیریت شهری اصفهان به مقوله شفافیت، شایسته است تا ترتیبی اتخاذ شود که کلیه شهرداری های مناطق و شهرداری مرکزی نسبت به معرفی تمامی دارایی ها و املاک تحت اختیارخود به شورای شهر سریعا اقدام کنند و در خصوص روند تهاتر و تعاملات مربوط به این املاک به مردم توضیحات لازم داده شود.