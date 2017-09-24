غلظت ذرات معلق هوای سیستان ۲ برابر حد مجاز/طوفان تداوم دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در منطقه سیستان به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به ۲۹۵ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوای منطقه سیستان نشان دهنده این است که طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق به حدود ۲ برابر حد مجاز رسیده است.

وی با اشاره به اینکه سرعت وزش باد از امروز در منطقه سیستان افزایش یافته، ادامه داد: طبق پیش بینی ها وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تا اواخر هفته در شمال استان سیستان و بلوچستان تداوم دارد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در روزهای دوشنبه و سه شنبه سرعت وزش باد در این مناطق شدیدتر می شود که موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خصوصا در محدوده شهرستان های هیرمند و زهک می شود.

ملاشاهی تصریح کرد: همچنین طی این مدت برای نوار شرقی و غربی استان سیستان و بلوچستان وزش باد با شدت کمتر پیش بینی می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان و سواحل مکران غبار محلی و در برخی نقاط وزش باد انتظار می رود.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان طی این مدت نسبتا آرام پیش بینی می شود، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۱۰ و راسک با حداکثر دمای ۴۲ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.