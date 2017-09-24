رسانه ها حاشیه سازی نکنند/ رده های آخر در جذب سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان، همچنین با اشاره به شروع فعالیت دولت دوازدهم از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا نسبت به تهیه برنامه کاری چهارساله اقدام داشته باشند گفت: این برنامه باید تا هفته آینده از سوی مدیران تهیه و ارسال شود.
استاندار مازندران، به برخی حاشیهسازیها اشاره کرد و گفت: فرصت برای ما بهعنوان خدمتگزاران مردم بسیار محدود است و باید از فرصت باقیمانده برای خدمت به مردم تلاش کنیم.
فلاح جلودار همچنین از رسانههای استان خواست تا از هرگونه حاشیهسازی خودداری کنند و گفت: شایسته نیست که وقت خود را برای مسائل کماهمیت و حاشیه تلف کنیم زیرا همچنان باید باروحیه جهادی و انقلابی در استان کارکنیم.
استاندار مازندران اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را سیاست محوری در سال جاری دانست و گفت: همه باید حول این محور برنامهریزی و تلاش کنیم.
وی با اشاره به سخنان بیپایه و اساس رئیسجمهور آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: شاهد منزوی شدن آمریکا در جهان هستیم.
وی همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و فرار رسیدن ماه محرم افزود: ایران اسلامی به پشتوانه فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس در عرصههای مختلف ازجمله مبارزه با تروریسم فعالیت میکند و امروز شاهد آن هستیم که بلای خودساخته تروریسم به جان بانیان آن افتاده است.
استاندار مازندران با عنوان اینکه باید برای اشتغال در رأس امور باشیم گفت: در سال ۹۶ باید ۹۷۰ هزار شغل در کشور و ۴۳ هزار شغل در استان ایجاد شود.
وی به عقبماندگی تاریخی در استان اشاره و اضافه کرد: یکی از سیاستهای ما تثبیت مدیریت بود و مدیران باید در حوزه اشتغال و تولید تلاش بیوقفه داشته باشند.
فلاح جلودار، شمار اشتغال ایجادشده ثبتشده در استان را حدود ۱۰ هزار شغل اعلام کرد و گفت: ما در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی وضعیت خوبی نداریم و جزو هفتتا هشت استان رده آخر در کشور هستیم.
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