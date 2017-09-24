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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

مسائل سیاسی از مدیریت شهری حذف شود

مسائل سیاسی از مدیریت شهری حذف شود

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: مسائل سیاسی از مدیریت شهری و شورا و شهرداری تبریز حذف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم ظهر یک شنبه در دیدار شهردار تبریز با وی گفت: به شهردار جدید تبریز تبریک میگویم. توصیه می کنم شهر را ازمسائل جناحی و سیاسی دور کنید.

وی سپس با اشاره به رویداد تبریز۲۰۱۸ گفت: باید تبریز را برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آماده کرد.

امام جمعه تبریز بر ضرورت کمک اعضای شورا به شهردار تبریز تاکید کرد و گفت: باید شهردار تبریز همکاران پاکدست انتخاب کند و زدودن ضربات حیثیتی به شورای شهر گذشته ومدیران شهرداری نیز ضروری است.

وی با بیان اینکه همدلی با اعضای شورا نیز ضروری است، گفت: مسائل جناحی و سیاسی در اداره امورشهر نباید ملاک باشد.

کد مطلب 4096742

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