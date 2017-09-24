ایجاد شهرک کلاش بافی در مریوان/ سرمایه گذاران حمایت می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد شفیعی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با گروهی از خبرنگاران استان کردستان در مریوان گفت: بعد از ماه محرم جشن ثبت جهانی کلاش با حضور نماینده های پنج قاره و مسئولان کشوری و استانی در مریوان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مریوان پنجمین شهر ایران است که در حوزه صنایع دستی ثبت جهانی شده است، عنوان کرد: ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در این شهرستان مجوز فعالیت در حوزه کلاش دارند.

وی بیان کرد: در ارتباط با هر موضوع و مبحثی که جزئی از فرهنگ غنی این منطقه باشد در ارتباط با معرفی آن و ثبت ملی جهانی آن اقدام خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان مریوان ادامه داد: از جمله اقداماتی که بعد از برگزاری جشن ثبت جهانی کلاش انجام می دهیم تشکیل کمیته برون مرزی برای کلاش است.

شفیعی اظهارداشت: یکی از طرح هایی که پیش بینی کردیم ارسال و اهدای کلاش به تمامی دفاتر سفارت کشورهای مختلف در تهران است.

وی عنوان کرد: به دنبال ایجاد شهرک کلاش بافی در مریوان هستیم و در این راستا از سرمایه گذاران حمایت می کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ واحد تولیدی کلاش در مریوان داریم و بی شک ساماندهی این واحدها در قالب شهرک نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

فرماندار شهرستان مریوان با اشاره به اینکه دبیرخانه دائمی کلاش در مریوان ایجاد می شود، عنوان کرد: ۱۳۰ میلیون تومان اعتبار برای معرفی کلاش اختصاص داده ایم.

شفیعی بیان کرد: از هنرمندان و بافندگان کلاش انتظار داریم کیفیت را فدای کمیت نکنند و همواره در تولید بهترین کلاش که مورد رضایت مصرف کنندگان باشد، تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بسته شدن مرزهای کشورمان با عراق در صورت تایید رفراندوم در اقلیم کردستان عراق گفت: بر اساس سیاست های جمهوری اسلامی ایران مرزهای ما با اقلیم کردستان عراق بسته می شود.

وی عنوان کرد: ما معتقدیم اکنون وقت همه پرسی در اقلیم کردستان عراق نیست.

وی ادامه داد: مردم باید آگاه باشند و به این مطلب که اسرائیل چرا موقع حمله داعش از اقلیم کردستان عراق دفاع نکرد و اکنون می خواهد از کردها حمایت کند.

فرماندارشهرستان مریوان بیان کرد: کشورما همواره در موقع خود از کردهای تمام دنیا دفاع کرده و همیشه راه را برای حمایت از کردهای مظلوم هم چون کوبانی و شنگال باز کرده است.

شفیعی اظهارداشت: حال با برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان و بسته شدن مرزهای کشورما با این منطقه، بازار شهرهای مرزی ما به ویژه بانه و مریوان تعطیل می شود و این به ضرر مردم ماست.

وی ادامه داد: اکنون داعش هنوز در اقلیم کردستان است و از این منطقه بیرون نرفته و علاوه بر آن افکار بعثی هم هنوز وجود دارد و اجازه استقلال به کردستان نمی دهند و بی شک جنگ خانواده ای ایجاد می شود و این مسئله نگران کننده است.