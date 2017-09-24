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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه:

خواهان لغو همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق هستیم نه تعلیق

خواهان لغو همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق هستیم نه تعلیق

معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد: خواهان لغو همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق هستیم، نه تعلیق آن؛ همه پرسی مذکور منجر به آتشی خواهد شد که زبانه های آن تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه در سخنانی اعلام کرد که آنکارا خواهان لغو همه‌پرسی نامشروع در اداره اقلیم کردستان عراق است نه تعلیق آن.

معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی در استان «یوزگات» (Yozgat) در این خصوص گفت: ابراز رضایت نسبت به تعلیق این همه‌پرسی به معنای موافقت با برگزاری آن در موعد دیگر است؛ درحالیکه ما به برگزاری این همه‌پرسی در آینده نیز راضی نیستیم.

سخنگوی دولت ترکیه  ادامه داد: ما خواستار لغو این همه‌پرسی به شرط عدم تکرار درخواست برای برگزاری مجدد آن هستیم.

وی افزود: برگزاری این همه‌پرسی در هر زمانی که باشد؛ امروز، فردا ویا در یک موعد آتی منجر به آتشی خواهد شد که زبانه های آن تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، اقلیم کردستان عراق علیرغم مخالفت های گسترده منطقه ای و بین المللی فردا ۲۵ سپتامبر را به عنوان روز برگزاری همه پرسی جدائی از عراق اعلام کرده است.

کد مطلب 4096744

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