تیم کوهنوردی شرکت «مجتمع جهان فولاد سیرجان» به قله سبلان صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کوهنوردی شرکت «مجتمع جهان فولاد سیرجان» عصر یکشنبه و همزمان با نخستین روزهای ماه محرم با هدف بزرگداشت یاد و خاطره شهید مدافع حرم «محسن حججی» به قله سبلان صعود کرد.

تیم پنج نفره «مجتمع جهان فولاد سیرجان» ساعت سه بامداد امروز از جان پناه به سمت قله سبلان حرکت کردند و در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صعود موفقیت آمیز خود را به پایان رساندند.

آقایان رضا جانی پور، عباس جعفری، فرشاد عزیزی، حسام الدین القاصی و صالح زیدآبادی نژاد از کارمندان «مجتمع جهان فولاد سیرجان» در این صعود شرکت کردند.

سبلان سومین قله مرتفع ایران به ارتفاع چهار هزار و ۸۱۱ متر است.