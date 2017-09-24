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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

معاون دفاعی و امنیتی شورای روسیه:

آمریکا در صورت آغاز جنگ با روسیه قادر به پایان آن نخواهد بود

آمریکا در صورت آغاز جنگ با روسیه قادر به پایان آن نخواهد بود

معاون کمیته دفاعی و امنیتی شورای روسیه اعلام کرد، در صورتی که آمریکا بخواهد با روسیه تقابل داشته باشد، قادر به خاتمه دادن به این قائله نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «فرانس کلینتسویچ» معاون اول کمیته دفاعی و امنیتی شورای روسیه گفت، اگر آمریکایی‌ها  بی عقلی کنند و تقابل با روسیه را شروع کنند نخواهند توانست به این مسئله پایان دهند.

کلینتسویچ گفت: اگر آمریکایی ها رویارویی با روسیه را انتخاب کنند، نه در شرایط فنی و نظامی و نه از لحاظ آمادگی روحی روانی، توانایی مقابله با روس‌ها را ندارند.

وی افزود: این مسئله، بزرگترین مصیبت و بدبختی برای آنهاست. واقعیت این است که آمریکایی ‌ها در حال جنگ با دستان دیگران هستند ولی خودشان جرئت مقابله ندارند.

دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه در امور دفاعی، ادامه داد که ما هیچ تلاشی برای جنگ‌های تهاجمی نداریم و وظیفه ما فقط دفاع از منافع ملی روسیه و منافع جامعه بین الملل است و مثال آشکار این قضیه، مبارزه با تروریسم بین المللی در سوریه است.

کد مطلب 4096751

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