میانگین سن خدمتی معلمان اهری ۲۵.۵ است/ ۲۵۰۰ کلاس اولی در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، یکم مهرماه روز بازگشایی مدارس در شهرستان اهر بود که هم‌زمان با سراسری کشور زنگ بازگشایی و آغاز سال تحصیلی ۹۶ – ۹۷ است که می‌توان گفت پرکارترین روز کارکنان مجموعه آموزش و پرورش محسوب می‌شود در این راستا با جعفر شجاعی مدیر آموزش و پرورش اهر به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید؛

*مدارس اهر بعد از سه ماه تعطیلی بازگشایی شد، امسال چه تعداد دانش‌آموز به کلاس درس رفتند؟

با عرض تبریک بازگشایی مدارس به همکاران عزیز، دانش‌آموزان و اولیای محترم، آموزش و پرورش مبحثی است که در آنجا اولیا، دانش‌آموز و معلم دست‌به‌دست می‌دهند تا پروسه آموزش و پرورش تشکیل شود، امسال ۲۵ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز راهی ۵۸۰ کلاس درس در شهر و روستا در مدارس دولتی و غیردولتی شدند که بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز در مقطع ابتدایی، حدود ۶ هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه اول و حدود ۶ هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه دوره دوم داریم.

*امسال چه تعداد کلاس اولی در شهرستان اهر به کلاس درس رفتند؟

حدود ۹ هزار نفر از دانش‌آموزان در مقاطع مختلف در طرح سنجش بینایی و شنوایی شرکت کرده‌اند که بخشی از این تعداد مربوط به مقاطع چهارم، هفتم و دهم است ولی بدون کسر دانش‌آموزان اول ابتدایی که سال‌ها گذشته در این طرح شرکت نکرده بودند و امسال در طرح سنجش شرکت کرده‌اند حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر است که در مجموع آمار دقیق کلاس اولی‌ها در شهرستان اهر در سال تحصیلی ۹۶ – ۹۷ حدود ۲۵۰۰ دانش‌آموز است.

*با توجه به آمار دانش‌آموزان حدوداً از نظر جنسیتی چه تعداد از دانش‌آموزان پسر و چه تعداد دختر هستند؟

تعداد دانش‌آموزان دختر و پسر فاصله کمی از همدیگر دارند و در واقع دانش‌آموزان دختر بیشتر از دانش‌آموزان دختر هستند و از طرفی در مقطع ابتدایی معلمان زن بیش از دو برابر آقایان هستند.

*میانگین سن خدمتی معلمان در منطقه اهر چگونه است می‌توانید بگویید؟

میانگین سن خدمتی معلمان ۲۵.۵ بوده یعنی معلمان اهری معلمانی با تجربه، فرهیخته و اکثریت در مناطق روستایی و محروم را طی کرده‌اند، مثلاً در شهرستان‌های هم‌جوار همچون هوراند، کلیبر، ورزقان، هریس، خاروانا و نهایتاً به خدمت در مدارس اهر منتقل شده‌اند و اگر بر حسب درصد بگوییم معلمان اهری نسبت به معلمان سایر شهرستان‌ها پیرتر هستند و به جرات می‌توان گفت که انگیزه تحصیل در این سنین خدمتی پایین‌تر است و بیشتر به دنبال معاونت و مدیریت هستند.

*اخیراً اعلام کرده بودید که امسال ۵۰۰ دانش‌آموز نسبت به سال گذشته در شهرستان اهر افزایش‌یافته آیا این افزایش چالش‌هایی هم از لحاظ امکاناتی و فضای آموزشی به دنبال دارد یا خیر؟

از نظر فضای آموزشی اغلب مدارس شهرستان اهر در جریان زلزله سال ۹۱ شهرستان‌های منطقه ارسباران تخریب‌شده بودند اما اکنون در سطح روستاها مدارس ۳۵ روستای این شهرستان به‌صورت کانکسی بوده و در شهر اهر ۱۰ مدرسه نیازمند بازسازی است و ضروری است که برای خارج شدن مدارس از حالت دو شیفته، مدارس تخریبی اهر بازسازی شوند در حالی که آموزش طبق نظر کارشناسان در شیفت صبح اتفاق می‌افتد و ضرورت دارد که ما با توجه به این مسئله به فکر جذب خیرین و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس باشیم تا مدارسی که نیاز به بازسازی دارند در راستای تک شیفته شدن مدارس، را بازسازی کنیم.

از نظر تجهیزات، کمترین چالش آموزش و پرورش شهرستان اهر در خصوص افزایش جمعیت دانش‌آموزان همان صندلی است که شاید تأمین ۵۰۰ صندلی برای برخی سازمان‌ها زیاد هم مهم نباشد ولی برای آموزش و پرورش با وضعیت اقتصادی کنونی بزرگ‌ترین مسئله به شمار می‌رود و یکی از کمبودهای مدارس اهر در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی است و اغلب امکانات بروز ندارند و اکثر مدارس شهرستان اهر از هوشمندسازی بهره‌مند نیستند یعنی در واقع از این امکانات محروم هستند.

*اصلی‌ترین مشکل و دغدغه معلمان را در چه حوزه‌ای می‌بینید؟

دغدغه‌های معلمان حرمت و مقام معلم در جامعه حفظ شود و ارزشی که در گذشته جامعه برای مقام معلم قائل بود متأسفانه افول کرده است، در جامعه و مسئولین کشورهایی که مترقی هستند به آن نتیجه رسیده‌اند که معلمان حرف اول را می‌زنند و در همان کشورها حقوق پزشکان و سایر شاغلین بر اساس حقوق معلمان تعیین می‌شود یعنی بعد از رتبه‌بندی اول به پرداخت حقوق مکفی معلمان و سپس به سایر شاغلان رسیدگی می‌کنند کشورهای همچون ژاپن، اتریش، آلبانی، آلمان و سایر کشورهای مترقی، ترقی و پیشرفت را از آموزش و پرورش شروع می‌کنند و اگر در کشورمان بخواهیم که جامعه مترقی داشته باشیم و پیشرفت‌هایی حاصل شود باید بیش از پیش به معلمان و آموزش و پرورش بها دهیم و به مشکلات آن‌ها رسیدگی کنیم.

امیدوارم دولتمردان و مسئولین به این نتیجه برسند و به شغل معلمی بها دهند و سختی کاری که شغل معلمی دارد که شاید سختی کار در معدن جسمی باشد و از انجام شغل‌های شاق حساب شود ولی معلمان با روح و جان دانش‌آموزان سر و کار دارند که شاید معدن کار حاضر شود صبح تا شب با بیل و کلنگ کار کند اما راضی به سر و کله زدن با ۳۰ یا ۴۰ دانش‌آموز نباشد ولی معلمان با ۳۰ دانش‌آموز که کار می‌کنند در واقع با ۳۰ نوع سلیقه مختلف سر و کار دارند و پاسخ به هر سلیقه در جای سخت و انرژی بر است و از طرفی معلمان با این وضعیت درآمدی که دارند به‌نوعی کار جهادی انجام می‌دهند و لازم است که دولت در خصوص حقوق معلمان کمی بیشتر توجه کند.

*سخن آخر:

از اولیاء، خیرین و مسئولانی که تاکنون آموزش و پرورش را تنها نگذاشته و از آن حمایت کرده‌اند قدردانی می‌کنم و انتظاری که دارم این است که با توجه به وضعیت محدود مالی آموزش و پرورش، خیرین و مسئولین حمایت‌های خود را دریغ نکنند.